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Познер о матче Испания — Саудовская Аравия: «Испанцы не виновны ни перед кем, чтобы реабилитироваться»

Дарик Агаларов

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Испания — Саудовская Аравия на чемпионате мира-2026.

«Я даже не сомневаюсь в сегодняшней победе испанцев над саудитами. На чемпионатах мира часто бывали случаи, когда один из фаворитов в первом туре допускает себе слабо сыграть. Кто-то начинает делать выводы по одной игре — я не такого подхода человек. Эти разговоры носят какой-то рекламный характер. Испанцам стоит реабилитироваться за первый тур? Я так не считаю. Не думаю, что им стоит именно реабилитироваться. Это не то слово. Речь не идет о реабилитации. Испанцы не виновны ни перед кем, чтобы реабилитироваться. Я буду верить и поддерживать Испанию в сегодняшней встрече», — сказал Познер «СЭ».

В 1-м туре группового этапа испанцы сыграли вничью со сборной Кабо-Верде (0:0), а саудовская сборная сыграла вничью с Уругваем (1:1).

Матч пройдет 21 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча.Испания — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
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