Испания разгромила Саудовскую Аравию в матче чемпионата мира

Сборная Испании победила сборную Саудовской Аравии в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 4:0. Игра прошла на арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США).

Счет на 10-й минуте открыл Ламин Ямаль, который забил дебютный гол на ЧМ. Микель Оярсабаль на 21-й минуте увеличил преимущество испанцев, а на 24-й оформил дубль. Он также сделал результативную передачу на Ямаля. На 49-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник саудовцев Хассан Аль-Тамбакти.

Ямаль впервые в карьере вышел в стартовом составе сборной Испании на чемпионате мира. После перерыва 18-летний футболист был заменен на Йереми Пино.

Испания с 4 очками возглавила таблицу группы Н. Саудовская Аравия (1 балл) опустилась на третье место. 27 июня испанцы сыграют с Уругваем, а саудовцы — с Кабо-Верде.