Камерунский футболист провел отпуск в Магаданской области при -53 °C. Он играл в РПЛ

Бывший полузащитник «Анжи» Гаэль Ондуа от первого лица рассказал о своем необычном трипе.

Гаэль Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России: его отец работал в посольстве. На юношеском и молодежном уровне Ондуа поиграл за «Локомотив» и ЦСКА, а в РПЛ бегал за «Анжи». В 2019 году он уехал в швейцарский «Серветт». Во время паузы в местном чемпионате Гаэль погнал с друзьями в Магаданскую область в город Сусуман. Дальше рассказ Гаэля от первого лица.

Погода в Сусумане.

Семь часов на самолете и девять на машине

Планировал это путешествие больше года. Поехал с друзьями из Москвы, один из них родом оттуда. Мне было очень интересно побывать в Сусумане, узнать еще больше о России, о ее могучей истории, ее возможностях и большой территории. Важно увидеть все своими глазами.

Люблю смотреть разные передачи по российским каналам. Видел фильм Дудя про Колыму. Но решил, что надо поехать туда еще до этого. Друг часто рассказывал мне про Сусуман и Магаданскую область. Было интересно. Захотел посмотреть, как там живут люди.

Мы летели из Москвы до Магадана больше семи часов. Потом оттуда на машине ехали еще девять до Сусумана. Прилетели 24 декабря и провели там неделю.

Заснеженные автомобили в Сусумане.

«Шуба — не роскошь, а средство выживания»

Невероятный холод. Когда только прилетели, температура была минус 48 градусов. Потом упала до минус 52-53. Но ощущалось на все 60. Все ходят в шубах, либо в длинных куртках. У меня был пуховик на синтепоне до самых пяток. Под ним термобелье или флисовая кофта. Надевал теплые спортивные штаны и под них еще лосины. На руках обязательно должны быть варежки. Без них не стоит выходить на улицу. А на ногах — ботинки на высокой подошве. Обязательно из натурального материала: кожа или замша. Наверное, в каких-то городах России это считается символом богатства, но в Магадане шуба — это не роскошь, а средство выживания.

Меня удивило, когда я видел на улице людей без шапок или перчаток. Не понимал, с какой они планеты. Почему им не холодно? Что становится с их ушами? Может, они инопланетяне?

Морджот, Момонтай, Колыма

Там много всего удивительного. Сусуман называют «золотой столицей России». Не понимал из-за чего. Только приехав туда, узнал, что в городе работают большие компании по добыче и обработке золота.

Сразу вспоминается Станция юных техников — дом, к которому приделали передний фюзеляж настоящего самолета. Это визитная карточка города. Впечатляет гора Морджот. Популярное место. На высоте всегда дует прохладный ветер, а снег не тает круглый год. Ездили к озеру Момонтай в 50-60 километрах от Сусумана. Красивейший пейзаж. Это стоит увидеть. Как и памятник узникам Колымы — тем людям, которые попали на эту землю по этапу.

Я не хотел жить в отеле. Поселился дома у друга. Остальные ребята рассказывали, что в гостинице были отличные условия, но когда едешь в такие поездки, это не так важно. Главное: понять город, обстановку. Хотелось прочувствовать, как живут люди на самом краю России. Хочу больше узнавать о стране. Мне хотелось преодолеть этот путь. Пролететь почти через всю огромную страну, ощутить на себе смену часовых поясов, климата.

Погода в Сусумане.

«Люди с плохой координацией здесь долго не живут»

Весь город в снегу и льду — один большой каток. Мы ходили в магазин, который находился метрах в 300 от нашего дома. Прям перед входом поскользнулся и очень сильно упал. Чуть плечо не сломал. Продавец вышел и сказал: «Люди с плохой координацией здесь долго не живут». У местных шутка такая.

Вообще люди очень удивлялись видеть там такого человека, как я. Спрашивали меня: «А что ты тут забыл?» Народ там душевный и позитивный. Люди очень гостеприимны к туристам, предлагают еду. Они открыты, любят тебя, и ты чувствуешь себя защищенным. Не ожидал такого. В том магазине, около которого я упал, нам бесплатно предлагали продукты. Ты хочешь заплатить, а у тебя просто не берут деньги. Я был в шоке. Чувствуешь, что в этом маленьком городе все люди знакомы друг с другом. А когда ты только приехал, все уже знают об этом.

Когда ты из Москвы, Питера или любого другого большого города, тебе вечно что-то не хватает. А там люди реально живут в очень сложных условиях. Тяжелый климат — минус 50, проблемы с инфраструктурой. Но они постоянно находят причины, чтобы улыбаться. По их лицам тяжело прочитать, что они в чем-то нуждаются. Ты чувствуешь, что они все делают от души. Люди там отличаются от тех, кто живет в больших городах.