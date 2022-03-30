Салах, Холанн, Ибрагимович и еще 7 звезд, которые пролетели мимо ЧМ-2022

Грустная подборка тех, кого уже точно не будет в Катаре.

Эрлин Холанн, Норвегия

Сборную Норвегии перед началом отборочного цикла трудного было причислить к фаворитам группы с Нидерландами и Турцией, однако по ходу турнира именно Холанн и компания периодически оказывались на первой строчке. Увы, ничья с Латвией и поражение от Нидерландов в последних двух турах не позволили скандинавам попасть даже в стыки.

Холанн смог сыграть только в шести матчах, в которых забил пять голов. Если бы здоровье не подвело лидера, сборная Норвегии могла бы выйти на ЧМ впервые с 1998 года. А пока 21-летнему нападающему придется сосредоточиться на клубной карьере и ждать следующего крупного международного турнира.

Эрлинг Холанн. Фото AFP

Хакан Чалханоглу, Турция

Атакующий полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу за последние пару сезонов стал одним из лучших игроков итальянской серии А на своей позиции. Помимо уверенных выступлений за «Милан» и «Интер» Чалханоглу показал себя и в квалификации ЧМ. В 11 матчах 28-летний турок трижды отличился голами и сделал пять ассистов. К несчастью для его сборной, плохая форма Чалханоглу совпала со стыковыми матчами. В игре с Португалией (1:3) полузащитник «Интера» отметился только желтой карточкой.

Хакан Чалханоглу. Фото AFP

Мохамед Салах, Египет

Мохамед Салах точно хочет стереть из памяти последние два месяца своей жизни. Однако ему не даст это сделать партнер по «Ливерпулю» Садио Мане. Сначала сенегалец в серии пенальти отобрал у Салаха звание чемпиона Африки. В финале египтяне били 11-метровые так плохо, что до их главной звезды очередь даже не дошла.

В конце марта им представился шанс на месть. Сенегал и Египет встретились в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Первая игра осталась за египтянами (1:0), а в ответной сенегальцы быстро забили ответный мяч, но не смогли развить преимущество. Сильнейшего вновь пришлось определять в серии послематчевых пенальти. Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш в этот раз поменял порядок бьющих и поставил Салаха первым, но капитан не справился с ответственностью и даже не попал в створ. Сенегальские болельщики светили Салаху лазерной указкой в глаза на протяжении всего матча, в том числе и при исполнении пенальти, но это останется на их совести — результат уже никто не отменит.

Мане же поставил точку в послематчевой серии и второй раз за два месяца оставил Салаха не у дел.

Мохаммед Салах. Фото AFP

Златан Ибрагимович, Швеция

Лучший игрок в истории футбола (по его собственному мнению) уже дважды выступал на чемпионатах мира, однако в последний раз это случилось в далеком 2006 году. Сборная Швеции стала четвертьфиналистом ЧМ-2018 в России, но там Ибрагимовича не было, ведь в 2016 году он завершил международную карьеру.

Спустя пять лет нападающий «Милана» решил вернуться в сборную. 40-летний Ибрагимович провел пять матчей в квалификации к ЧМ-2022 и отметился двумя результативными передачами. Что касается стыков, то с чехами (1:0 д.в.) он не вышел из-за перебора желтых карточек, а против Польши (0:2) появился только на 80-й минуте игры.

Несмотря на возраст, Ибра не собирается объявлять о завершении карьеры. А ведь к началу ЧМ-2022 ему будет уже 41 год.

Златан Ибрагимович. Фото Global Look Press

Жоржиньо, Италия

Итальянцы стали всего лишь четвертыми в истории действующими чемпионами Европы, которые не отобрались на следующий за этим чемпионат мира. В последний раз такое удавалось сенсационной Греции, которая после триумфа на Евро-2004 не попала на ЧМ-2006. Слабо верилось, что именно Италия повторит подобный трюк.

Если в этой сбалансированной команде Роберто Манчини и стоит кого-то выделить, то пусть таким человеком станет Жоржиньо. Полузащитник провел великолепный 2021 год: помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов, а сборной Италии — Евро-2020. Однако в отборе к ЧМ его оплошности дважды лишили итальянцев очков: речь о двух незабитых пенальти в играх со Швейцарией (0:0 и 1:1).

Справедливости ради стоит отметить, что вешать всех собак на Жоржиньо не нужно. Кроме сильных швейцарцев, очки у Италии отобрали сборные Болгарии (1:1 во Флоренции) и Северной Ирландии (0:0). А вылетели итальянцы, пропустив гол на 90+2-й минуте игры с Македонией (0:1).

Жоржиньо. Фото Global Look Press

Рияд Махрез, Алжир

Один из ключевых игроков «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы повторил судьбу Мохамеда Салаха. Правда, его случай оказался еще хуже. Алжир в качестве действующих чемпионов Африки не смог пробиться в плей-офф следующего континентального турнира, а в конце марта чудовищным образом пропустил Камерун на ЧМ-2022.

Алжирцы победили на выезде (1:0) и приехали домой с простой, как казалось, задачей — не проиграть. Команду не сломил и пропущенный на 22-й минуте игры гол от Эрика Максима Шупо-Мотинга. Алжир доминировал на протяжении всей встречи, но так и не смог отыграться. На 49-й минуте судьи из-за офсайда отменили гол Ислама Слимани. Уже в дополнительное время, на 98-й минуте, еще один мяч форварда не был засчитан — на сей раз после его удара головой мяч попал ему же в руку. Даже эти досадные ситуации не сломили алжирцев. На 118-й минуте матча защитник Ахмед Туба после углового сравнял счет.

И все равно Алжир умудрился уступить. В Африке до сих пор действует правило выездного гола, поэтому Камеруну достаточно было забить еще раз для квалификации в Катар. Мяч Карла-Токо Экамби на 120+4-й минуте лишил Алжир шансов на ЧМ. В итоге Махрез пропустит уже второй мундиаль подряд.

Рияд Марез. Фото Global Look Press

Виктор Осимхен, Нигерия

Два года назад «Наполи» заплатил «Лиллю» за Осимхена 75 миллионов евро. Пока нельзя сказать, что он стал суперзвездой чемпионата Италии, но в Неаполе нигериец проявляет себя довольно неплохо. В прошлом сезоне форвард забил 10 голов в 24 матчах серии А, а уже в этом у Осимхена 11 мячей в 20 играх. Статистика могла быть и лучше, но мешают травмы.

Естественно, в сборной 23-летний нападающий уже стал основным. Февральский Кубок Африки он пропустил из-за коронавируса, а Нигерия вылетела уже в 1/8 финала. В отборе на ЧМ-2022 у Осимхена четыре гола в восьми матчах, но этого не хватило. Правило выездного гола сыграло злую шутку и с его командой. После нулевой ничьей в Гане нигерийцы пропустили дома уже на 10-й минуте игры. Позже Нигерия смогла отыграться, но так и не добыла победу. А гол Осимхена при счете 1:1 отменили из-за положения «вне игры».

Виктор Осимен. Фото AFP

Давид Алаба, Австрия

Вечная проблема для Алабы — игра в сборной. Футболистов его уровня в Австрии попросту нет. Но в этот раз защитник «Реала» пролетел мимо крупного международного турнира не без шансов. Несмотря на 4-е место в отборочной группе, австрийцы получили шанс в стыках благодаря успешной Лиге наций.

Надежды Алабы на чемпионат мира похоронил его одноклубник — Гарет Бэйл. В сборной Уэльса он становится совершенно другим игроком, нежели в клубе, что и случилось в очередной раз. Дубль вингера принес валлийцам победу над Австрией (2:1). Алаба за 13 лет профессиональной карьеры ни разу не попадал на ЧМ, и неизвестно, сможет ли.

Давид Алаба. Фото Global Look Press

Артуро Видаль и Алексис Санчес, Чили

Сложно назвать непопадание сборной Чили в Катар сенсацией, но ведь согласитесь, ее всегда ждешь на мундиале. Чемпионы Южной Америки 2015 и 2016 годов заняли всего лишь 7-е место в отборе на ЧМ. Лидеры команды — футболисты «Интера» Артуро Видаль (34 года) и Алексис Санчес (33 года) — уже стареют, а молодежь пока далека от их уровня. В итоге чилийцы пропустят уже второй чемпионат мира подряд.

Артуро Видаль и Алексис Санчес. Фото Global Look Press

Вильмар Барриос и Луис Диас, Колумбия

А вот один из лучших игроков чемпионата России Вильмар Барриос был куда ближе к Катару, чем чилийцы. Его сборной Колумбии не хватило одного очка до места в стыковых матчах с командой из Азии. Барриос добротно отбегал в 16 играх из 18 возможных, но не помог своей команде пробиться на ЧМ.

Также отметим главную звезду нынешней сборной Колумбии — вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса. Он блеснул еще на Кубке Америки прошлым летом, отметившись четырьмя голами, включая «банку» ударом через себя в ворота Бразилии. В квалификации к ЧМ-2022 Диас был чуть менее ярким, но тоже держал стабильно высокий уровень. Колумбийцев подвели ничьи — целых восемь в 18 встречах, причем некоторые с аутсайдерами (0:0 с Венесуэлой, 1:1 с Боливией).