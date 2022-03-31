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Египет требует переигровки матча с Сенегалом. Команду Салаха забросали бутылками и камнями, на автобус напали

Египет требует переигровки матча с Сенегалом
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Reuters
Сенегальские фанаты.
Мохамед Салах перед пробитием пенальти.
По мнению сенегальцев, их действия являются лишь ответом на действия египтян.
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Тренер подал в отставку, а Салах допустил, что уйдет из сборной.

Сборная Египта в драматичном матче отбора ЧМ-2022 проиграла Сенегалу. После ничьей по сумме двух встреч команда Салаха уступила по пенальти, а сам Мохамед смазал удар в серии. Игра проходила на стадионе в Дакаре, а местные фанаты очень агрессивно встретили египтян. Из-за жесткого приема Египет требует переигровки.

Президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам рассказал, что в ФИФА и КАФ уже подали официальные жалобы.

«Федерации футбола Египта и Африки должны вмешаться в ситуацию, чтобы поддержать египетскую команду. На конгрессе ФИФА мы встретимся с Джанни Инфантино и передадим необходимые документы в дисциплинарный комитет. В этом матче с нами многое произошло, на наших игроков напали», — цитирует Аллама Youm7.

По его словам, игра проходила в напряженной обстановке: после атаки на автобус, который закидали камнями и бутылками, команда прибыла на стадион с опозданием. А с трибун постоянно звучали оскорбления в адрес гостей.

На одном из видео, снятых после матча, сотрудники сборной Египта пытаются уберечь Салаха от попадания брошенных предметов и отводят его в раздевалку. Форвард «Ливерпуля» подвергся нападкам и во время игры: фанаты оскорбляли его и подготовили оскорбительные баннеры.

Сенегальские фанаты.
Сенегальские фанаты.

Египтян ослепляли лазером в отместку. В первом матче так же мешали Сенегалу

Влияние фанатов сыграло ключевую роль во время серии пенальти: сенегальцы активно использовали лазерные указки и направляли их на бьющих игроков Египта и на вратаря соперника Эль-Шенави.

Отчасти из-за этого свой удар смазал Мо Салах, который пробил выше ворот. Все лазерные указки на 60-тысячном стадионе были направлены на него.

Мохамед Салах перед пробитием пенальти.
Мохамед Салах перед пробитием пенальти.

В соцсетях назвали действия болельщиков позором. Но сенегальцы уверяют, что египтяне сами начали использовать указки в первом матче отбора, а теперь жалуются, что в гостевой встрече сделали то же самое.

По мнению сенегальцев, их действия являются лишь ответом на действия египтян.
По мнению сенегальцев, их действия являются лишь ответом на действия египтян.

Из-за поражения тренер Египта подал в отставку, Салах тоже намекнул на уход из сборной

Карлуш Кейруш после поражения от Сенегала заявил, что покидает сборную Египта. Он возглавил команду в сентябре прошлого года и добрался до финала Кубка Африки, где также проиграл Сенегалу.

«Мечта не осуществилась. Мы старались сделать все, но этого было мало. Для меня было честью работать и получать помощь от таких преданных и способных профессионалов и замечательных друзей. Без вас в моей жизни ничего не было бы возможным. Я очень горжусь вами, ребята. Мои наилучшие пожелания всем египетским болельщикам», — сообщил португальский специалист.

Об уходе из сборной намекнул и лидер сборной Салах. В раздевалке он выступил с речью перед партнерами, а видео завирусилось в соцсетях.

«Никто не может повлиять на то, что все опять решилось в серии пенальти. Для меня большая честь, что я играл с вами. Очень этим горжусь, независимо от того, останусь я в команде или нет», — сказал Салах, которого прервал министр спорта Египта Ашраф Сухби, добавив: «Ты будешь здесь».

Конгресс ФИФА, на котором президент Египетской футбольной федерации собирался встретиться с Инфантино, состоялся сегодня в Дохе (Катар).

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