Шок-проблема Катара-2022: отсутствие жилья! Уже сейчас номер в Дохе невозможно забронировать

В ноябре страну ждет туристический коллапс.

Мест нет

В среду ФИФА сообщила о старте первого этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2022 в Катаре. Болельщики уже неприятно удивились ценам (минимальная стоимость билета для иностранцев — 69 долларов), но это далеко не главная беда, с которой столкнутся фанаты. В конце концов, ажиотаж на игры чемпионата мира всегда был запредельным.

Главная проблема: турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря, но уже сейчас на эти даты невозможно забронировать номер в Дохе на крупнейших сайтах по поиску гостиниц. Ни Booking, ни Trivago не знают, как помочь. Если вы попробуете поискать там отели на даты проведения чемпионата мира, то увидите только грустную надпись: «В этом месте и недалеко от него есть 0 вариантов размещения».

Поиск жилья в Катаре во время чемпионата мира.

Поиск жилья в Катаре во время чемпионата мира.

У другого сайта по поиску жилья Agoda есть один-единственный вариант с апартаментами за 72 тысячи за ночь. На Airbnb ситуация чуть лучше: там есть целых семь доступных вариантов на ночь после матча открытия 21 ноября. Но даже они частично забронированы — весь турнир прожить в каком-то из этих вариантов невозможно. А ведь болельщики часто прилетают в страну — хозяйку крупного турнира на целый месяц. Что же делать?

Болельщики ждут сборные

Проблему дефицита жилья еще в конце прошлого года подсветили Reuters и Associated Press. Когда сборная Англии гарантировала себе путевку на турнир, британские болельщики массово ринулись искать свободные номера в Дохе. Но ничего не обнаружили.

Конечно, на самом деле отели не забронированы. Дело в том, что правительство Катара временно запретило хозяевам гостиниц выбрасывать номера в открытый доступ. Это связано с тем, что пока известно лишь 13 участников чемпионата мира из 32, и на сегодня даже гарантировавшие себе места в Катаре команды еще не выбрали жилье. Естественно, приоритет отдается самим сборным-участницам, спонсорам и официальным лицам, поэтому важно, чтобы у них был выбор. Делегации у сборных всегда большие, и нельзя допустить ситуации, при которой какой-то команде не хватит места в отеле.

Такая ситуация — дикость. Во время чемпионата мира в России с подобными трудностями никто не сталкивался: страна у нас огромная, места хватило всем. Но Катар — крошечный. Когда официальные лица все забронируют, в открытом доступе окажется лишь 90 тысяч номеров. Для сравнения: примерно столько же человек прилетело на чемпионат мира в Россию только из США.

Один номер на десять человек

90 тысяч номеров действительно ничтожно мало. Власти Катара заявляли о том, что ждут 1,2 миллиона гостей во время турнира. Опросы и моделирование ситуации на основе предыдущих турниров указывают на то, что Катар в месяц чемпионата мира в общей сложности посетят 850 тысяч иностранцев. Другими словами, на один доступный номер будут претендовать 9-10 человек. «Чемпионат мира будет напоминать что-то вроде антиутопии. Стадион можно построить среди пустыни, а вы просто будете прилетать на матч и улетать, — говорит глава организации «Футбольные болельщики Европы» Ронан Эвейн. — Это определенно не тот опыт, который хочет испытать большинство фанатов».

90 тысяч — это еще не все. К берегам Дохи приплывут два больших круизных лайнера, которые будут использоваться в качестве плавучих отелей. Еще один вариант размещения гостей — кемпинг посреди пустыни. Но, конечно, это не тот уровень комфорта, на который рассчитывает болельщик, приехавший на главное футбольное событие четырехлетия. И сам Катар не хочет делать на это ставку. «Кемпинг составит небольшой процент от общего числа вариантов размещения в Катаре, — цитирует АР Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022. — Мы всегда рассматривали кемпинг как предложение традиционного катарского гостеприимства, а не как решение проблемы нехватки жилья».

Есть еще один вариант — сайт Qatar2022.qa. Им управляет агентство по предоставлению жилья, авторизованное ФИФА, — на него ведет ссылка с сайта Международной федерации футбола. Но в шапке сайта указано, что пока тут можно лишь ознакомиться с вариантами размещения, а бронирование откроется лишь в марте. Сайт красивый: можно выбрать номер на одном из круизных лайнеров или в других отелях. Но даже там выбор не очень велик — с 21 по 27 ноября появляется всего 41 отель. Цен нет — только плашка «В ближайшее время» у каждой из гостиниц. Неизвестно, сколько номеров будет доступно на этом сайте к марту, но вряд ли 850 тысяч.

Поиск жилья в Катаре во время чемпионата мира.

Билеты за 120 тысяч в одну сторону

Почему вообще Катар не озаботился этой проблемой заранее? Государство активно продвигает идею «самого компактного чемпионата мира в истории», но игнорирует потенциальные проблемы этой самой «компактности».

Ответ простой: чиновники строят лишь то, что необходимо Катару в долгосрочной перспективе, и избегают «белых слонов». «Мы не хотим начинать массовое строительство отелей. Если сделать так, то после турнира, когда пик спадет, гостиницы не будут использоваться», — сказала Фатма Аль-Нуайми, представитель организаторов ЧМ-2022.

Разумно думать о будущем гостиничного бизнеса в стране, но туристам, которые прилетят в Катар в конце года, едва ли эта мысль интересна. Спрос уже сейчас огромен, но предложения на сегодня просто нет. «Никто всерьез не утверждает, что Катар должен построить миллион гостиничных номеров, — говорит глава организации «Футбольные болельщики Европы» Ронан Эвейн. — Вероятно, есть какая-то золотая середина и решение — например, временное жилье или что-то в этом роде. На данный момент трудно представить, чем это обернется».

Пока кажется, что многим фанатам придется прилетать на матч и улетать в тот же день. Многие наверняка будут спать в аэропорту Дохи — и это еще одна проблема. В Катаре лишь один аэропорт, и не самый просторный. Едва ли он вместит всех желающих.

Перспектива летать конкретно на матч тоже так себе. Сейчас прямой рейс из Москвы в Доху на 21 ноября стоит 120 тысяч рублей. Есть, конечно, и дешевле, но с неудобными пересадками и/или с визой. Теоретически можно добавить больше рейсов, но что об этом подумает окружающая среда? И справится ли с дополнительной нагрузкой аэропорт Дохи?

Вопросов очень много.