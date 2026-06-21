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Кюрасао может выйти в плей-офф чемпионата мира, но нужно еще одно чудо. Расклады в группе E на ЧМ-2026

Сборная Кюрасао сыграла вничью со сборной Эквадора на чемпионате мира-2026
Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола
Фото Global Look Press

После матчей второго тура в группе E без потерь идет только Германия. Победа над Кот-д'Ивуаром (2:1) позволила немцам впервые с 2014 года гарантировать себе место в плей-офф чемпионата мира.

Эквадор сенсационно не смог обыграть Кюрасао (0:0) — и теперь у обеих команд по одному очку после двух туров. Этой ничьей больше всех были рады ивуарийцы — теперь они опережают Эквадор и Кюрасао на два балла и имеют отличные шансы на 1/16 финала.

Форвард сборной Германии Дениз Ундав (в&nbsp;центре) празднует первый гол в&nbsp;ворота Кот-д`Ивуара.У сборной Германии неожиданный герой. Ундав принес волевую победу над Кот-д'Ивуаром

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы Е: Германия — Кот-д'Ивуар — 2:1, Эквадор — Кюрасао — 0:0.

Чемпионат мира-2026. Группа Е

И

В

Н

П

М

О

  1. Германия

2

2

0

0

9-2

6

  1. Кот-д'Ивуар

2

1

0

1

2-2

3

  1. Эквадор

2

0

1

1

0-1

1

  1. Кюрасао

2

0

1

1

1-7

1

Матчи 3-го тура: Эквадор — Германия, Кюрасао — Кот-д'Ивуар. Обе игры начнутся 25 июня в 23.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;
— разница мячей в личных встречах;
— забитые мячи в личных встречах;
— общая разница мячей;
— общее число забитых мячей;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);
— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Германия уже гарантировала победу в группе. Даже поражение от Эквадора не опустит немцев ниже первого места: южноамериканцы смогут набрать только 4 очка, а Кот-д'Ивуар при равенстве с Германией уступит по личной встрече (1:2). Бундестим впервые с 2014 года — в плей-офф чемпионата мира.

— Кот-д'Ивуару достаточно не проиграть Кюрасао, чтобы выйти в 1/16 финала со второго места. Даже если африканцы разделят очки с соперником, а Эквадор победит, то ивуарийцы будут выше по личной встрече (1:0).

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— Эквадор устроит только победа над Германией. Но даже 4 очка не гарантируют прямую путевку: если Кот-д'Ивуар не проиграет Кюрасао, эквадорцы останутся третьими из-за поражения от ивуарийцев. Однако с 4 очками есть неплохие шансы попасть в число лучших третьих мест.

— Кюрасао после ничьей с Эквадором нужно сделать еще одну сенсацию — обыграть Кот-д'Ивуар. Если Эквадор не победит Германию, дебютант ЧМ поднимется на второе место и выйдет в плей-офф напрямую. Если Эквадор тоже выиграет, Кюрасао придется резко поправлять разницу мячей. Например, при победе Эквадора над Германией в 1 мяч Кюрасао нужно громить Кот-д'Ивуар минимум в 6 мячей.

Команде Дика Адвоката может хватить и минимальной победы над ивуарийцами, даже если Эквадор выиграет. В этом случае Кюрасао займет третье место с 4 очками — есть хорошая вероятность, что этого будет достаточно для попадания в восьмерку лучших третьих мест.

На кого могут выйти команды группы E

Победитель группы E сыграет с третьей команды группы A, B, C, D или F. Второе место группы E попадет на победителя группы I (Франция, Норвегия, Сенегал, Ирак).

Третье место группы E, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, B, D, G, K или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.

Рейтинг команд, занимающих третьи места после матчей 2-го тура в группах A-E

И

В

Н

П

М

О

  1. Шотландия

2

1

0

1

1-1

3

  1. Парагвай

2

1

0

1

2-4

3

  1. Япония

1

0

1

0

2-2

1

  1. Бельгия

1

0

1

0

1-1

1

  1. Португалия

1

0

1

0

1-1

1

  1. Испания

1

0

1

0

0-0

1

  1. Чехия

2

0

1

1

2-3

1

  1. Эквадор

2

0

1

1

0-1

1

—————————————————————

  1. Босния и Герцеговина

2

0

1

1

2-5

1

  1. Панама

1

0

0

1

0-1

0

  1. Сенегал

1

0

0

1

1-3

0

  1. Иордания

1

0

0

1

1-3

0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;
— забитые мячи;
— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);
— место в рейтинге ФИФА.

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