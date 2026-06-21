Кюрасао может выйти в плей-офф чемпионата мира, но нужно еще одно чудо. Расклады в группе E на ЧМ-2026

После матчей второго тура в группе E без потерь идет только Германия. Победа над Кот-д'Ивуаром (2:1) позволила немцам впервые с 2014 года гарантировать себе место в плей-офф чемпионата мира.

Эквадор сенсационно не смог обыграть Кюрасао (0:0) — и теперь у обеих команд по одному очку после двух туров. Этой ничьей больше всех были рады ивуарийцы — теперь они опережают Эквадор и Кюрасао на два балла и имеют отличные шансы на 1/16 финала.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, а также 8 из 12 лучших сборных из числа занявших третьи строчки.

Результаты матчей второго тура группы Е: Германия — Кот-д'Ивуар — 2:1, Эквадор — Кюрасао — 0:0.

Чемпионат мира-2026. Группа Е

И В Н П М О Германия 2 2 0 0 9-2 6 Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2-2 3 Эквадор 2 0 1 1 0-1 1 Кюрасао 2 0 1 1 1-7 1

Матчи 3-го тура: Эквадор — Германия, Кюрасао — Кот-д'Ивуар . Обе игры начнутся 25 июня в 23.00 по московскому времени.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— очки в личных встречах;

— разница мячей в личных встречах;

— забитые мячи в личных встречах;

— общая разница мячей;

— общее число забитых мячей;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтая карточка — 1 балл, непрямая красная карточка — 3 балла, прямая красная — 4 балла, желтая и прямая красная — 5 баллов);

— место в рейтинге ФИФА.

Кому что нужно

— Германия уже гарантировала победу в группе. Даже поражение от Эквадора не опустит немцев ниже первого места: южноамериканцы смогут набрать только 4 очка, а Кот-д'Ивуар при равенстве с Германией уступит по личной встрече (1:2). Бундестим впервые с 2014 года — в плей-офф чемпионата мира.

— Кот-д'Ивуару достаточно не проиграть Кюрасао, чтобы выйти в 1/16 финала со второго места. Даже если африканцы разделят очки с соперником, а Эквадор победит, то ивуарийцы будут выше по личной встрече (1:0).

— Эквадор устроит только победа над Германией. Но даже 4 очка не гарантируют прямую путевку: если Кот-д'Ивуар не проиграет Кюрасао, эквадорцы останутся третьими из-за поражения от ивуарийцев. Однако с 4 очками есть неплохие шансы попасть в число лучших третьих мест.

— Кюрасао после ничьей с Эквадором нужно сделать еще одну сенсацию — обыграть Кот-д'Ивуар. Если Эквадор не победит Германию, дебютант ЧМ поднимется на второе место и выйдет в плей-офф напрямую. Если Эквадор тоже выиграет, Кюрасао придется резко поправлять разницу мячей. Например, при победе Эквадора над Германией в 1 мяч Кюрасао нужно громить Кот-д'Ивуар минимум в 6 мячей.

Команде Дика Адвоката может хватить и минимальной победы над ивуарийцами, даже если Эквадор выиграет. В этом случае Кюрасао займет третье место с 4 очками — есть хорошая вероятность, что этого будет достаточно для попадания в восьмерку лучших третьих мест.

На кого могут выйти команды группы E

Победитель группы E сыграет с третьей команды группы A, B, C, D или F. Второе место группы E попадет на победителя группы I (Франция, Норвегия, Сенегал, Ирак).

Третье место группы E, если пройдет дальше, сыграет с победителем группы A, B, D, G, K или L. Конкретная пара зависит от общей комбинации лучших третьих мест.

Рейтинг команд, занимающих третьи места после матчей 2-го тура в группах A-E

И В Н П М О Шотландия 2 1 0 1 1-1 3 Парагвай 2 1 0 1 2-4 3 Япония 1 0 1 0 2-2 1 Бельгия 1 0 1 0 1-1 1 Португалия 1 0 1 0 1-1 1 Испания 1 0 1 0 0-0 1 Чехия 2 0 1 1 2-3 1 Эквадор 2 0 1 1 0-1 1 ————————————————————— Босния и Герцеговина 2 0 1 1 2-5 1 Панама 1 0 0 1 0-1 0 Сенегал 1 0 0 1 1-3 0 Иордания 1 0 0 1 1-3 0

В 1/16 финала выйдут 8 из 12 сборных, занявших третье место в своей группе.

Критерии в случае равенства очков у двух и более команд:

— разница мячей;

— забитые мячи;

— меньшая сумма дисциплинарных баллов (желтые и красные карточки);

— место в рейтинге ФИФА.