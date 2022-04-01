Норвегия жестко раскритиковала ФИФА. Там беспокоятся о безопасности ЛГБТ-сообщества во время ЧМ-2022

Спор случился прямо на конгрессе международной федерации.

Что случилось

Президент Норвежской федерации футбола Лиз Клавенесс назвала решение отдать Катару ЧМ-2022 неприемлемым, обвинив ФИФА в том, что она закрывает глаза на нарушение прав человека, и призвав международную федерацию жестче и принципиальнее относиться к таким вопросам. Эти заявления Клавенесс сделала, выступая на конгрессе ФИФА, который состоялся 31 марта в Дохе.

«Футбол может вдохновлять и разрушать барьеры, но как руководители мы должны делать это правильно. В прошлом году Норвегия обсуждала возможность бойкота ЧМ-2022. Вместо этого мы выбрали путь диалога как лучший способ добиться перемен. И ФИФА здесь должна выступать в качестве примера», — сказала Клавенесс, которая возглавила норвежскую федерацию в марте 2022-го, став первой женщиной на этом посту.

«В 2010 году выборы хозяев чемпионата мира проходили неприемлемым способом с неприемлемыми последствиями. Права человека, равенство, демократия — основные интересы футбола долгие годы не были на первом месте», — добавила Клавенесс, которая в прошлом была известной футболисткой, сыграв более 70 матчей за сборную Норвегии.

«Не должно быть места для работодателей, которые не обеспечивают свободу и безопасность своим сотрудникам. Не должно быть места для лидеров, которые запрещают женскую игру. Не должно быть места для хозяев, которые не могут юридически гарантировать безопасность и уважение представителям ЛГБТ-сообщества, приходящих в этот театр мечты. ФИФА должна задавать тон и повестку», — заключила Клавенесс.

Собрание ФИФА в Катаре. Фото Global Look Press

С чем это связано

Различные правозащитные организации уже долгое время критикуют власти Катара и оргкомитет ЧМ-2022 из-за якобы имевших место многочисленных нарушений при строительстве стадионов, на которых должны пройти матчи турнира. В первую очередь речь шла о рабочих-мигрантах (население Катара составляет 2,5 миллиона человек, из них только 300 тысяч — коренные жители, остальные — репатрианты из стран Азии и Африки).

В феврале прошлого года английское издание The Guardian выпустило резонансный материал, в котором утверждалось, что свыше 6500 трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре в течение десяти лет, прошедших с тех пор, как Катар выиграл право провести ЧМ-2022. Данные были получены от властей этих стран.

Кроме того, ФИФА и власти Катара обвинялись в том, что право проведения ЧМ-2022 было получено коррупционным путем. В частности, в марте 2019 года британское издание The Sunday Times выпустило расследование, в котором говорилось, что Катар заключил с ФИФА контракты на сумму 880 миллионов долларов — и, по сути, это была плата за ЧМ-2022.

В частности, за три недели до голосования телекомпания Al Jazeera подписала с ФИФА контракт на сумму 400 миллионов долларов, причем 100 миллионов из этой суммы были прямо прописаны как бонус в случае, если Катар получит право на проведение чемпионата мира. Как отмечало The Sunday Times, это в пять раз больше, чем другие аналогичные соглашения в этом регионе. А в 2013 году катарская компания beIN заключила с ФИФА еще один телеконтракт — на 480 миллионов долларов.

Что касается угроз для представителей ЛГБТ-сообщества, о которых говорила Клавенесс, то гомосексуализм в Катаре действительно находится вне закона — за него можно получить тюремный срок, а в некоторых случаях даже предусмотрена смертная казнь, хотя о случаях ее применения ничего не известно. Однако организаторы ЧМ-2022 пошли навстречу ФИФА: на стадионах можно будет демонстрировать радужные флаги.

«Представление о том, что люди не чувствуют себя в Катаре в безопасности, неверно. Я уже говорил это раньше и повторяю еще раз — здесь рады всем. Каждый будет чувствовать себя здесь в безопасности. Катар — толерантная, гостеприимная страна. В других странах более снисходительно относятся к публичным проявлениям привязанности. Катар и весь регион намного скромнее, намного более консервативны. И мы просим болельщиков уважать это. Мы уверены, что так и будет. Мы уважаем другие культуры и ожидаем, что представители других культур будут уважать нашу», — заявил в декабре 2021 года председатель оргкомитета по подготовке ЧМ-2022 Нассер Аль-Хатер.

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото Global Look Press

Какая была реакция

Слова Клавенесс вызвали предсказуемую реакцию организаторов ЧМ-2022. Генеральный секретарь оргкомитета Хассан Аль-Тавади заявил, что норвежка попросту не владеет фактами о ситуации с правами человека в Катаре.

«Международная конфедерация профсоюзов считает обновленные законы Катара ориентиром для региона. Международная ассоциация строителей и столяров сравнила стандарты безопасности на объектах Кубка мира с европейскими и североамериканскими. Когда-то они были нашими откровенными противниками, но, потратив время на изучение ситуации на местах, стали нашими союзниками и партнерами», — сказал он.