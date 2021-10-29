В сборной России есть Агаларов и Сергеев, но нет Соболева. Почему сдал спартаковец

У спада форварда две главные причины.

Валерий Карпин объявил расширенный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. Всего в списке 41 человек, в том числе пять форвардов. Понятно, что среди них не оказалось Дзюбы, а полностью состав такой: Заболотный, Смолов, Агаларов, Сергеев и Тюкавин. Кажется, кого-то из ведущих нападающих страны не хватает? Верно, отсутствует Соболев, которого еще вчера прочили в главные конкуренты Дзюбе.

Но отсутствие спартаковца никого не удивляет — в этом чемпионате он не похож на себя образца прошлого сезона. Соболев мало забивает, мало отдает (всего «2+1» после 12 туров) и редко заметен на поле.

Почему же так произошло? Выделим две главные причины.

Игровые. Новый тренер, менее подходящий стиль, спад у партнеров

С приходом нового главного тренера роль Соболева в «Спартаке» изменилась. При Тедеско у форварда был напарник в атаке плюс «десятка» под ними, красно-белые делали ставку на длинные забросы в направлении мощного россиянина, а также на фланговые подачи. Соболев мог сам разбираться в эпизодах или делать скидки ближайшим партнерам, выводить их на удар или обыгрываться.

При Витории «Спартак» стал гораздо меньше играть верхом — козыри Александра отошли на второй план. Сейчас остаются неизменными два опорника в центре, но нападение преобразовалось в тройку: центрфорвард и два вингера. Атака располагается шире на одной линии и реже взаимодействует.

Также стоит отметить деградацию в этом сезоне Джордана Ларссона. Ноль результативных действий Витория объясняет несколькими причинами. «Он был в составе сборной на Евро, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни также не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы», — считает португалец.

Ларссон в прошлой кампании был ключевым игроком «Спартака» — в сезоне-2020/21 швед лучший и по xG (ожидаемые голы), и по xA (ожидаемые ассисты). Тогда «15+5» после 30 туров, сейчас «0+0» после 12. Его спад не мог не повлиять и на Соболева, ведь именно Джордан, стягивая на себя защитников, создавал пространство для Александра, помогал своей активностью.

Психологические. Новый контракт, отношения с болельщиками

Другой причиной спада Соболева наверняка является его контракт, который был переподписан в августе. Александр, похоже, очень восприимчив к такого рода историям. Ещё во время выступления за «Крылья Советов» форвард рассказывал, что тяжело переносил, например, звёздную болезнь.

«Я никому не говорил, но... В том сезоне немного вскружило голову. После игры с «Ростовом», когда я забил, мне предложили новый контракт, вдвое подняли зарплату. Подумал, что всё сделал, что теперь я хороший игрок. Пришел Шейдаев, играл Корниленко, а я сел на лавку. Думаю: «Как так? Меня переподписали. Я должен играть!» Психовал, плохо тренировался. Ушел в аренду в Красноярск, начал тренироваться и понял, что опять не играю... Вот тогда я включил свою голову», — признавался Соболев. Конечно, есть вероятность, что Александр переживает из-за самих денег, но ведь это далеко не первые миллионы в его карьере. Гораздо важнее, что сам контракт долгосрочный — рассчитан на целых пять лет, что дает повод немного расслабиться 24-летнему игроку. В условиях борьбы за новое соглашение мотивация наверняка выше.

Добавим к этому новый стиль Витории, который меньше подходит Соболеву, что сказывается на настроении и заставляет нервничать, а также испортившиеся взаимоотношения с болельщиками «Спартака».

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — на одном из матчей появился такой баннер. На другом: «Любимый клуб стал ездить в клубы. За это каждый нам отвратен. Мы с вами до сих пор не грубы. Надеемся, намек понятен». Фанаты поясняли, что речь о походе в ресторан, якобы состоявшемся накануне матча с «Уралом» в день продления контракта с Соболевым.

Форвард после первого случая отметил, что к баннеру отнесся нормально: «Сейчас болельщики меня критикуют, но это заслуженно». Однако по его лицу, на котором сейчас редко появляется улыбка, видно, что Соболев не чувствует себя в своей тарелке.

Игровые проблемы порождают психологические, а те не позволяют улучшить игру. Замкнутый круг. Александру необходимо как можно быстрее разорвать его и обрести себя, чтобы у Карпина не было сомнений в том, что форвард обязательно нужен сборной.

Матвей Морозов