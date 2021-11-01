Окончательный выбор Карпина: берем незабивающих нападающих, не берем забивающих

В понедельник главный тренер сборной России огласил окончательный состав на решающие отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватией (14 ноября, Сплит).

В списке — 29 футболистов. Вратари Гильерме, Сафонов, Хайкин, Лантратов, защитники Дивеев, Джикия, Осипенко, Караваев, Сутормин, Чистяков, Самошников, Терехов, Кудряшов, хавбеки Баринов, Жемалетдинов, Ахметов, Головин, Ерохин, Мостовой, Ал.Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Зобнин, Бакаев, Глебов, нападающие Смолов, Заболотный, Сергеев.

Из расширенного состава недельной давности пропали 12 человек: вратарь Джанаев, защитники Адамов, Круговой, полузащитники Глушаков, Ежов, Марадишвили, Полоз, Кузяев, Черников, Мухин, форварды Тюкавин и Агаларов.

Явной и существенной потерей из них можно считать травмированного Кузяева. Он и в роли капитана при Карпине в одной встрече выступал, и всегда дает такой большой объем работы, что зенитовца, конечно, будет не хватать. Но без травм и дисквалификаций в футболе не бывает. Зато, например, снова в строю Головин. И будем верить, что в оставшихся двух играх «Монако» Александр вновь не получит повреждений — что-то они лидера сборной замучили.

Самой же обсуждаемой темой по итоговому списку традиционно стали нападающие. Нет, на сей раз речь не о Дзюбе, который сам вычеркнул себя из числа кандидатов отказом приезжать на октябрьский сбор. Хотя Артем с тех пор продолжил забивать, добавив на свой лицевой счет еще три гола.

Столько же на этом двухнедельном отрезке у молодых Агаларова и Тюкавина. Однако форварды «Уфы» и «Динамо» отправятся в молодежную сборную, а в первой останутся Смолов, Заболотный и Сергеев. У каждого с середины октября лишь по одному мячу.

Тут же в адрес Карпина посыпались обвинения в предвзятости по отношению к молодым, зашоренности и консервативности. Весь тот критический набор, к которому за пять лет так привык Станислав Черчесов. Одна тема Чалова чего стоит.

Но я как понимал логику предыдущего тренера, который омолаживал состав эволюционным, а не революционным путем, так понимаю и аргументы нынешнего.

«В бой идут одни старики», — объяснил свое решение Карпин. Важно при этом, что Валерий уже посмотрел в тренировочном процессе сборной и Агаларова, и Тюкавина. Динамовец даже дебютировал — на Кипре. Если бы молодые нападающие за это время показали, что заметно круче ветеранов, — наверняка снова оказались бы в деле. А при прочих равных любой тренер скорее сделает выбор в пользу футболиста, проверенного стрессовыми ситуациями, имеющего опыт выступлений в сверхответственных матчах, чем начнет экспериментировать.

Рисковать в матчах с Кипром и Хорватией нельзя — выбор Карпина понятен.

А время Агаларова и Тюкавина наверняка еще придет. Пока же они отправятся в молодежную сборную вместе с Марадишвили и Мухиным, также выпавшими из расширенного списка. И для Михаила Галактионова это огромное подспорье. Его ведь в ноябре тоже ждут решающие встречи отбора на Евро — со Словакией и Испанией.