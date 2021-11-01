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Окончательный выбор Карпина: берем незабивающих нападающих, не берем забивающих

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 15:25
Федор Смолов и Антон Заболотный вызваны в состав сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов и Антон Заболотный вызваны в состав сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В понедельник главный тренер сборной России огласил окончательный состав на решающие отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватией (14 ноября, Сплит).
Главный тренер сборной России Валерий Карпин. Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре. Лантратов, Глебов и Сергеев в списке

В списке — 29 футболистов. Вратари Гильерме, Сафонов, Хайкин, Лантратов, защитники Дивеев, Джикия, Осипенко, Караваев, Сутормин, Чистяков, Самошников, Терехов, Кудряшов, хавбеки Баринов, Жемалетдинов, Ахметов, Головин, Ерохин, Мостовой, Ал.Миранчук, Захарян, Фомин, Ионов, Зобнин, Бакаев, Глебов, нападающие Смолов, Заболотный, Сергеев.

Из расширенного состава недельной давности пропали 12 человек: вратарь Джанаев, защитники Адамов, Круговой, полузащитники Глушаков, Ежов, Марадишвили, Полоз, Кузяев, Черников, Мухин, форварды Тюкавин и Агаларов.

Явной и существенной потерей из них можно считать травмированного Кузяева. Он и в роли капитана при Карпине в одной встрече выступал, и всегда дает такой большой объем работы, что зенитовца, конечно, будет не хватать. Но без травм и дисквалификаций в футболе не бывает. Зато, например, снова в строю Головин. И будем верить, что в оставшихся двух играх «Монако» Александр вновь не получит повреждений — что-то они лидера сборной замучили.

Самой же обсуждаемой темой по итоговому списку традиционно стали нападающие. Нет, на сей раз речь не о Дзюбе, который сам вычеркнул себя из числа кандидатов отказом приезжать на октябрьский сбор. Хотя Артем с тех пор продолжил забивать, добавив на свой лицевой счет еще три гола.

Столько же на этом двухнедельном отрезке у молодых Агаларова и Тюкавина. Однако форварды «Уфы» и «Динамо» отправятся в молодежную сборную, а в первой останутся Смолов, Заболотный и Сергеев. У каждого с середины октября лишь по одному мячу.

Тут же в адрес Карпина посыпались обвинения в предвзятости по отношению к молодым, зашоренности и консервативности. Весь тот критический набор, к которому за пять лет так привык Станислав Черчесов. Одна тема Чалова чего стоит.

Но я как понимал логику предыдущего тренера, который омолаживал состав эволюционным, а не революционным путем, так понимаю и аргументы нынешнего.

Денис Глушаков (&laquo;Химки&raquo;), полузащитник.
Валерий Карпин. «Мы не рассматривали Дзюбу. Выходов на замену недостаточно». Карпин — о составе сборной, состоянии Смолова и вызове Сергеева

«В бой идут одни старики», — объяснил свое решение Карпин. Важно при этом, что Валерий уже посмотрел в тренировочном процессе сборной и Агаларова, и Тюкавина. Динамовец даже дебютировал — на Кипре. Если бы молодые нападающие за это время показали, что заметно круче ветеранов, — наверняка снова оказались бы в деле. А при прочих равных любой тренер скорее сделает выбор в пользу футболиста, проверенного стрессовыми ситуациями, имеющего опыт выступлений в сверхответственных матчах, чем начнет экспериментировать.

Рисковать в матчах с Кипром и Хорватией нельзя — выбор Карпина понятен.

А время Агаларова и Тюкавина наверняка еще придет. Пока же они отправятся в молодежную сборную вместе с Марадишвили и Мухиным, также выпавшими из расширенного списка. И для Михаила Галактионова это огромное подспорье. Его ведь в ноябре тоже ждут решающие встречи отбора на Евро — со Словакией и Испанией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Зенит

П1

29%

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Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
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