Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от проведения матча сборной России против Кипра в Санкт-Петербурге.

— Реальна ли будет повышенная заполняемость на ноябрьский матч в Петербурге?

— Мы сейчас думали об этом матче. Через пару недель эпидемиологическая ситуация станет более понятной, тогда и будет приниматься решение. Решение принимают Роспотребнадзор и власти города. Пока мы с ними не связывались. Ситуация находится в динамике, все меняется каждый день. Что-то делать пока преждевременно.

— Покинет ли Прядкин пост в РФС?

— У нас скоро будет исполком. 27 октября исполком, отвечу на все вопросы.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.