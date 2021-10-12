Дюков рассказал о заполняемости стадиона в Санкт-Петербурге на матч Россия — Кипр
12 октября, 00:07
Президент РФС Александр Дюков поделился ожиданиями от проведения матча сборной России против Кипра в Санкт-Петербурге.
— Реальна ли будет повышенная заполняемость на ноябрьский матч в Петербурге?
— Мы сейчас думали об этом матче. Через пару недель эпидемиологическая ситуация станет более понятной, тогда и будет приниматься решение. Решение принимают Роспотребнадзор и власти города. Пока мы с ними не связывались. Ситуация находится в динамике, все меняется каждый день. Что-то делать пока преждевременно.
— Покинет ли Прядкин пост в РФС?
— У нас скоро будет исполком. 27 октября исполком, отвечу на все вопросы.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю