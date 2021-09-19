Карпин объяснил, почему не выпустил Смолова в матче с Хорватией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не выпустил нападающего Федора Смолова в матче отборочного раунда ЧМ-2022 с Хорватией (1:1). Об этом рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в авторской колонке для «СЭ».

— Кто сейчас лучший нападающий страны?

— Смолов.

— В таком случае почему форвард «Локомотива» не выходил на поле в ключевой домашней отборочной встрече ЧМ-2022 с Хорватией?

— Потому что в этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался — в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам.

— А против хорватов ты опасался, что Федор способен какое-то указание штаба пропустить мимо ушей?

— Не совсем так. Он может придумать что-то от себя — то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац — и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны.

«Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России