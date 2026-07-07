Аргентина — Египет: судья правильно отменил гол африканцев

На 60-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет судья Франсуа Летексье правильно отменил гол в ворота южноамериканцев. Произошло это после вмешательства видеоассистентов Жерома Бризара, Вилли Делажо и Брама Ван Дриссе и просмотра повторов на мониторе у поля. В итоге судья объявил, что в начале атаки египтян были нарушены правила, отменил взятие ворот и назначил штрафной удар.



Двумя минутами ранее на половине поля сборной Египта ее 19-й номер Марван Аттия сфолил, наступив Лисандро Мартинесу на голеностоп. Летексье находился в хорошей позиции, но первоначально нарушение не зафиксировал и позволил продолжить игру.