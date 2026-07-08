Аргентина — Египет: в ворота южноамериканцев не назначен пенальти. ВАР не вмешался

На 90+2-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет (3:2) до того, как Энцо Фернандес забил победный гол, судья Франсуа Летексье не отреагировал на падение Хамди Фати назначением пенальти. Видеоассистенты Жером Бризал, Вилли Делажо и Брам Ван Дриссе не вмешались в действия арбитра.

Споры о правильности работы бригады в том эпизоде продолжаются до сих пор. К сожалению, в трансляции случившееся в штрафной площади аргентинцев показали очень плохо — не было нормального повтора крупным планом, который позволил бы дать однозначную оценку.

Падение Фати произошло еще до падения Мохамеда Салаха, на которое как раз большинство болельщиков обратили внимание. Это была другая атака египтян. И Летексье тоже продолжил игру.

Тогда штрафную площадь аргентинцев вбежали два игрока. Алексис Мак Аллистер начал придерживать Фати еще до входа и продолжил внутри. Прихватил его за правую руку. Египтянин развернулся и упал, всем видом показывая, что произошло это из-за нарушения правил.

Одни считают, что действительно случился фол — задержка рукой. Значит, следовало назначить 11-метровый удар и предупредить Мак Аллистера за неуважение к игре.

Другие, признавая, что аргентинец касался соперника рукой, не соглашаются, что это следует оценивать как фол, и полагают, что не его действие послужило причиной падения, что Фати завалился сам в надежде на пенальти.

Летексье в тот момент занимал нормальную позицию. Но видел ли он детали, смотря чуть в другую сторону, — туда, где шла борьба за мяч?

Мостафа Зико. Фото Getty Images

Также необходимо отметить, что на 58-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Мостафе Зико, когда тот забил гол, позднее отмененный. Египтянин снял майку при праздновании. По правилам это наказывается желтой карточкой, которая не аннулируется, даже если взятие ворот затем не засчитывается.