Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Судейство

8 июля, 11:20

Аргентина — Египет: в ворота южноамериканцев не назначен пенальти. ВАР не вмешался

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья матча Аргентина — Египет Франсуа Летексье.
Фото AFP

На 90+2-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет (3:2) до того, как Энцо Фернандес забил победный гол, судья Франсуа Летексье не отреагировал на падение Хамди Фати назначением пенальти. Видеоассистенты Жером Бризал, Вилли Делажо и Брам Ван Дриссе не вмешались в действия арбитра.

Споры о правильности работы бригады в том эпизоде продолжаются до сих пор. К сожалению, в трансляции случившееся в штрафной площади аргентинцев показали очень плохо — не было нормального повтора крупным планом, который позволил бы дать однозначную оценку.

Падение Фати произошло еще до падения Мохамеда Салаха, на которое как раз большинство болельщиков обратили внимание. Это была другая атака египтян. И Летексье тоже продолжил игру.

Тогда штрафную площадь аргентинцев вбежали два игрока. Алексис Мак Аллистер начал придерживать Фати еще до входа и продолжил внутри. Прихватил его за правую руку. Египтянин развернулся и упал, всем видом показывая, что произошло это из-за нарушения правил.

Одни считают, что действительно случился фол — задержка рукой. Значит, следовало назначить 11-метровый удар и предупредить Мак Аллистера за неуважение к игре.

Другие, признавая, что аргентинец касался соперника рукой, не соглашаются, что это следует оценивать как фол, и полагают, что не его действие послужило причиной падения, что Фати завалился сам в надежде на пенальти.

Летексье в тот момент занимал нормальную позицию. Но видел ли он детали, смотря чуть в другую сторону, — туда, где шла борьба за мяч?

Мостафа Зико.
Фото Getty Images

Также необходимо отметить, что на 58-й минуте судья ошибочно не вынес предупреждение Мостафе Зико, когда тот забил гол, позднее отмененный. Египтянин снял майку при праздновании. По правилам это наказывается желтой карточкой, которая не аннулируется, даже если взятие ворот затем не засчитывается.

Тренер сборной Египта Хоссам Хассан, капитан Мохамед Салах и&nbsp;арбитр Франсуа Летексье.«Поздравляем Аргентину с победой на ЧМ, турнир сфальсифицирован». Египет в ярости после поражения

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Египта по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Федерация футбола Египта продлит контракт с главным тренером сборной Хасаном
Джеймс, Гехи и Райс пропустили тренировку сборной Англии
Дешам — о Мбаппе: «Он очень сильный ментально и физически парень»
В Европарламенте добиваются расследования в отношении Инфантино из-за ситуации с Балогуном на ЧМ по футболу 2026
В Парагвае сожгли чучело Мбаппе на празднике Сан-Хуан
Макконахи: «На фоне разговоров о том, кто виноват в вылете США с ЧМ, пора признать, что виновата Бельгия»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сетка 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу: все пары, полный список

Некоторые игроки сборной Норвегии столкнулись с недомоганием перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости