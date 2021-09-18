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Нападающий сборной Гибралтара обиделся на Холанна из-за того, что тот отказался меняться майками

15:14
Эрлин Холанн. Фото Twitter
Эрлин Холанн. Фото Twitter
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Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал, что норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн проявил неуважение к его партнеру по национальной команде.

«В прошлом марте наш вратарь Рой Чиполина попросил у Холанна футболку после матча, когда мы играли дома. Норвежцы выиграли со счетом 3:0, Холанн не забил ни одного гола. После интервью для телевидения Рой подошел к Эрлину и сказал: «Мой сын — твой большой фанат, не против, если мы поменяемся майками?». Холанн посмотрел на него, посмеялся и ушел!

Холанн может много что купить, но ему не купить красивые поступки. Возможно, ему в голову ударило огромное внимание со стороны медиа. У него был шанс осчастливить ребенка на целый день, месяц или год, но он сказал: «Нет». Поэтому, когда мы проводили ответную игру в Осло, никто из нас не хотел футболку Холанна. Возможно, он сохранил ее для себя в честь хет-трика, или отдал кому-то из норвежских болельщиков, потому что это был их первый домашний матч с болельщиками на стадионе», — приводит The Sun слова Стайча.

В мартовском матче отборочного турнира ЧМ-2022 Гибралтар уступил Норвегии со счетом 0:3, в игре, которая состоялась 7 сентября, норвежцы разгромили гибралтарцев со счетом 5:1.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://www.thesun.co.uk/sport/football/16138419/erling-haaland-gibraltar-shirt-swap/

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Иван Торопцев все материалы автора

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