Нападающий сборной Гибралтара обиделся на Холанна из-за того, что тот отказался меняться майками
Нападающий сборной Гибралтара Рис Стайч рассказал, что норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн проявил неуважение к его партнеру по национальной команде.
«В прошлом марте наш вратарь Рой Чиполина попросил у Холанна футболку после матча, когда мы играли дома. Норвежцы выиграли со счетом 3:0, Холанн не забил ни одного гола. После интервью для телевидения Рой подошел к Эрлину и сказал: «Мой сын — твой большой фанат, не против, если мы поменяемся майками?». Холанн посмотрел на него, посмеялся и ушел!
Холанн может много что купить, но ему не купить красивые поступки. Возможно, ему в голову ударило огромное внимание со стороны медиа. У него был шанс осчастливить ребенка на целый день, месяц или год, но он сказал: «Нет». Поэтому, когда мы проводили ответную игру в Осло, никто из нас не хотел футболку Холанна. Возможно, он сохранил ее для себя в честь хет-трика, или отдал кому-то из норвежских болельщиков, потому что это был их первый домашний матч с болельщиками на стадионе», — приводит The Sun слова Стайча.
В мартовском матче отборочного турнира ЧМ-2022 Гибралтар уступил Норвегии со счетом 0:3, в игре, которая состоялась 7 сентября, норвежцы разгромили гибралтарцев со счетом 5:1.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16138419/erling-haaland-gibraltar-shirt-swap/
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