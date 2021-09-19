Штефан Кунц стал новым главным тренером сборной Турции
Один из бывших кандидатов на пост главного тренера сборной России Штефан Кунц стал новым главным тренером сборной Турции, сообщает пресс-служба турецкой футбольной федерации.
Предыдущий тренер сборной Турции Шенол Гюнеш был уволен после поражения от Нидерландов со счетом 1:6 в матче квалификации ЧМ-2022.
На данный момент сборная Турции занимает третье место в группе G, уступая два очка Норвегии и Нидерландам.
Ранее сообщалось, что главным тренером сборной Турции может стать Андрей Шевченко.
Летом Кунц рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю