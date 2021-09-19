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Штефан Кунц стал новым главным тренером сборной Турции

16:49
Штефан Кунц. Фото AFP
Штефан Кунц. Фото AFP
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Один из бывших кандидатов на пост главного тренера сборной России Штефан Кунц стал новым главным тренером сборной Турции, сообщает пресс-служба турецкой футбольной федерации.

Предыдущий тренер сборной Турции Шенол Гюнеш был уволен после поражения от Нидерландов со счетом 1:6 в матче квалификации ЧМ-2022.

На данный момент сборная Турции занимает третье место в группе G, уступая два очка Норвегии и Нидерландам.

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной Турции может стать Андрей Шевченко.

Летом Кунц рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

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Иван Шитик все материалы автора

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