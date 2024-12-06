Юсупов покидает «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» сообщил, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Артуром Юсуповым. 35-летний хавбек провел за «шмелей» 7 матчей в первой лиге, но результативными действиями не отметился.

— Артуром Юсуповым довольны?

— Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать.

Ранее в своей карьере Юсупов выступал за «Химки», «Сочи», московское «Динамо», «Ростов», «Зенит» и другие команды.