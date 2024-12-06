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Сегодня, 11:15

Григорий Иванов: «Понравилась фраза Акинфеева: «У меня один агент. Гинер»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал о том, как родители ломают судьбы молодым игрокам.

— А по Ишкову и Воронову пока нет предложений?

— Как нет? Конечно, есть! Да сейчас какие-то непонятные времена... Кто-то влезает ребятам в голову. Куда-то переманивают. Хорошо, что я знаю семью Ишкова. Илюха уже у нас давно. Он понимает, что его здесь никто не обманет! А другим что-то на стороне кто-то обещает... Знаете, недавно прочитал интервью Игоря Акинфеева. Мне очень понравились его слова: «У меня в карьере был только один агент. Гинер». И я полностью поддерживаю нашего великого вратаря. И отдаю должное Евгению Леннорычу. У него футболисты под его крылом. Ребята ему верят, он их не обманывает!

Я эту фразу Игоря привожу и нашим игрокам. Акинфеев мог сто раз себе найти другого агента, под его влиянием куда-то перейти. Но Игорь доверяет президенту клуба.
Так и должно быть. Не только в первой команде, но и в школе, академии. Пытаемся эту мысль до родителей донести. Современные родители очень амбициозные, хотят, чтобы их чада обязательно поехали в столицу, другую академию. Но потом все эти ребята возвращались, прятали глаза — возьмите обратно... Они не понимают, что в Москву едет вся страна! Сегодня условный Воронов там закрепился, а вскоре там появится другой мальчик посильнее его. И Воронов пойдет на мороз... В итоге судьбу парню исковеркают. Уезжай, когда ты окрепнешь! Вот и все. А то у нас мамы с папами считают, что маленький мальчик станет обязательно чемпионом мира, и сразу в Москву его везут...

Исполняющий обязанности главного тренера &laquo;Урала&raquo; Олег Шатов. «К сожалению, не могу назначить Шатова главным тренером». Президент «Урала» — о ФНЛ, Гинере и своем здоровье
Футбол
ФК Урал
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«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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Юсупов покидает «Урал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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