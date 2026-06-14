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«Нью-Йорк» выиграл серию у «Сан-Антонио» и впервые с 1973 года стал чемпионом НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА в сезоне-2025/26.
Фото Getty Images

«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА в сезоне-2025/26.

14 июня «Никс» обыграли «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии — 94:90. Итоговый счет в серии — 4-1 в пользу «Нью-Йорка».

Самым результативным игроком решающей игры стал разыгрывающий «Нью Йорка» Джейлен Брансон, который набрал 45 очков. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 19 очков и 14 подборов.

«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА в третий раз в истории и впервые с 1973 года.

НБА

Плей-офф

Финал

Пятый матч

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)

«Сан-Антонио»: Харпер (25 очков), Вембаньяма (19+14 подборов), Шампэйн (14)

«Нью-Йорк»: Брансон (45), Бриджес (14), Харт (13+11 подборов)

Счет в серии: 1-4.

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