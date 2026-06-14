«Нью-Йорк» выиграл серию у «Сан-Антонио» и впервые с 1973 года стал чемпионом НБА
«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА в сезоне-2025/26.
14 июня «Никс» обыграли «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии — 94:90. Итоговый счет в серии — 4-1 в пользу «Нью-Йорка».
Самым результативным игроком решающей игры стал разыгрывающий «Нью Йорка» Джейлен Брансон, который набрал 45 очков. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 19 очков и 14 подборов.
«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА в третий раз в истории и впервые с 1973 года.
НБА
Плей-офф
Финал
Пятый матч
«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 90:94 (23:13, 19:24, 30:28, 18:29)
«Сан-Антонио»: Харпер (25 очков), Вембаньяма (19+14 подборов), Шампэйн (14)
«Нью-Йорк»: Брансон (45), Бриджес (14), Харт (13+11 подборов)
Счет в серии: 1-4.
Новости