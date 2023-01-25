«Рубин» интересуется защитником «Химок» Большаковым

По информации «СЭ», «Рубин» интересуется центральным защитником из «Химок» Кириллом Большаковым. В этом сезоне 22-летний игрок выступает на правах аренды в «Арсенале».

Прошлым летом Большаков ездил на просмотр в ЦСКА, но после сборов армейцы решили не подписывать игрока.

В прошлом сезоне защитник выступал в «Олимпе-Долгопрудном» и в аренде в «Кубани». За 35 матчей в ФНЛ сезона 2021/22 он забил 8 голов.