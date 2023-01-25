«Родина» ведет переговоры с защитником Плиевым

«Родина» ведет переговоры с защитником Заурбеком Плиевым, сообщает Metaratings.ru. 31-летний игрок находится в статусе свободного агента.

Первую половину сезона Плиев провел в «Уфе». В 12 матчах за башкирский клуб он не отметился результативными действиями.

Плиев является воспитанником «Динамо». Выступал за «Аланию», «Астану», «Кайрат» и «Ахмат».