Василий Березуцкий обратился к болельщикам «Урала» после ухода из клуба

Бывший главный тренер «Урала» Василий Березуцкий обратился к болельщикам команды после ухода из клуба.

8 июня «Урал» объявил, что не стал продлевать контракт с Березуцким.

«Вы замечательные, верные, преданные, любящие свою команду. И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть все необходимое. Всегда буду с теплом вспоминать время, проведенное на Урале», — приводит слова Березуцкого пресс-служба клуба.

43-летний Березуцкий стал главным тренером «Урала» в декабре 2025 года. Екатеринбуржцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).

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