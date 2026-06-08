Источник: Юран возглавит «Урал»

Сергей Юран будет новым главным тренером «Урала», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Ранее в понедельник клуб из Екатеринбурга объявил об отставке Василия Березуцкого. До этого стало известно, что Юран попросил освободить его от должности главного тренера «СКА-Хабаровска».

По информации источника, председатель совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский отменил все встречи с кандидатами, в том числе с Роланом Гусевым, и предоставил возможность принять решение по новому главному тренеру президенту клуба Григорию Иванову, который решил сделать ставку на Юрана.

Также отмечается, что «Уралу» удалось переманить 56-летнего специалиста, поскольку «СКА-Хабаровск» не выполнил уговор о повышении окладов для новичков под Юрана.

Хабаровский клуб объявил о назначении Юрана 25 мая. В 2020-2022 годах специалист уже тренировал дальневосточников. Также Юран возглавлял «Пари НН», «Химки», «Балтику» и другие команды.

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