Мамаев — о назначении советником президента «Волги»: «Новая должность будоражит»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев прокомментировал «СЭ» назначение на должность советника президента ульяновского футбольного клуба «Волга».

«Я назначен на эту должность для усиления спортивного и селекционного направлений клуба. Для меня это абсолютно новый опыт. Мы хорошо знакомы с президентом клуба, у нас есть некие совместные проекты. В прошлом году я ему уже давал некоторые советы, нюансы. В этом году он уже сделал мне предложение занять полноценную должность.

Ключевой аспект, на котором мы сошлись, что комплектование команды и все остальное тоже будут зависеть от моего какого-то видения, решения. Новая должность будоражит, хочется, чтобы она приносила пользу клубу и радость болельщикам «Волги». Надеюсь, совместными усилиями у нас все получится», — сказал Мамаев «СЭ».

8 июня пресс-служба ульяновской «Волги» объявила о назначении Павла Мамаева на должность советника президента клуба.

«Волга» заняла 14-е место в Первой лиге в минувшем сезоне, всего на 2 очка опередив вылетевший «Черноморец».

Давид Петросян

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