Павел Мамаев стал советником президента ульяновской «Волги»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев стал советником президента «Волги», сообщает пресс-служба ульяновского клуба.

«В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений.

Добро пожаловать, Павел Константинович, и успехов на новом поприще!» — говорится в сообщении клуба.

По ходу карьеры Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки».

В мае 2019 года Мамаева приговорили к заключению в колонии общего режима на 1 год 5 месяцев за участие в двух драках в центре Москвы. В сентябре того же года Мамаев вышел на свободу по УДО.

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