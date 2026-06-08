Иванов — о возможном назначении Юрана в «Урал»: «У нас есть шорт-лист, в котором несколько специалистов»

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил «СЭ» на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера Сергея Юрана.

Ранее о возможном назначении 56-летнего специалиста в екатеринбургскую команду сообщил журналист Иван Карпов.

«У нас есть шорт-лист, в котором есть несколько специалистов. Когда мы с кем-то договоримся, то объявим на официальных ресурсах. Лучше сейчас никак не реагировать на эти слухи», — сказал Иванов «СЭ».

Последним местом работы Юрана был «СКА-Хабаровск». Также он возглавлял «Пари НН», «Химки», «Зоркий», «Мику», «Балтику», «Сибирь», «Симург Закаталы», «Локо Астана», «Шинник», ТВМК, «Диттон», ставропольское «Динамо» и московский «Алмаз».

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