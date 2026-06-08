Агент Тикнизяна сообщил об интересе к игроку от клубов топ-5 лиг Европы

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе европейских клубов к футболисту.

Ранее журналист Экрем Конур сообщил об интересе «Комо» и «Ланса» к 27-летнему игроку.

«К Наиру действительно есть интерес от европейских клубов из топ-5 лиг. Насчет возможного присутствия скаутов на матчах сборной Армении ничего сказать не могу», — сказал Клюев «СЭ».

Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» 1 июля 2025 года из «Локомотива». В сезоне-2025/26 защитник забил 1 гол и отдал 7 результативных передач в 47 матчах и стал чемпионом Сербии в составе команды из Белграда.

Действующий контракт Тикнизяна рассчитан до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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