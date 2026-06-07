Источник: Гаранин останется главным тренером «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин останется на своей должности в сезоне-2026/27, сообщает «РБ Спорт».

55-летний специалист подписал однолетний контракт.

По итогам сезона РПЛ-2025/26 «Пари НН» занял 15-е место и вылетел в Первую лигу.

Гаранин был назначен на должность главного тренера 29 апреля. Последним местом работы специалиста был клуб Lit Energy из Медиалиги.