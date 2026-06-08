Михаил Семенов возглавил «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о назначении Михаила Семенова новым главным тренером команды.

Ранее Сергей Юран попросил руководство дальневосточного клуба освободить его от должности по семейным обстоятельствам. Просьба была удовлетворена.

Семенову 57 лет. До назначения Юрана он был временно исполняющим обязанности главного тренера хабаровчан. Семенов работал в тренерском штабе Алексея Поддубского с января 2026 года. Также специалист был ассистентом главного тренера в «Алании», «Акроне», тверской «Волге», «Балтике», «Урожае», «Кубани», возглавлял «Амур-2010» и комсомольскую «Смену».

«СКА-Хабаровск» в сезоне-2025/26 в Первой лиге финишировал на 12-м месте в турнирной таблице с 42 очками после 34 встреч.

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