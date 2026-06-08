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8 июня, 03:22

Михаил Семенов возглавил «СКА-Хабаровск»

Павел Лопатко

«СКА-Хабаровск» объявил о назначении Михаила Семенова новым главным тренером команды.

Ранее Сергей Юран попросил руководство дальневосточного клуба освободить его от должности по семейным обстоятельствам. Просьба была удовлетворена.

Семенову 57 лет. До назначения Юрана он был временно исполняющим обязанности главного тренера хабаровчан. Семенов работал в тренерском штабе Алексея Поддубского с января 2026 года. Также специалист был ассистентом главного тренера в «Алании», «Акроне», тверской «Волге», «Балтике», «Урожае», «Кубани», возглавлял «Амур-2010» и комсомольскую «Смену».

«СКА-Хабаровск» в сезоне-2025/26 в Первой лиге финишировал на 12-м месте в турнирной таблице с 42 очками после 34 встреч.

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Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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ФК СКА-Хабаровск
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Юран попросил освободить его от должности главного тренера «СКА-Хабаровска»

Источник: Ролан Гусев — основной кандидат на пост главного тренера «Урала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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