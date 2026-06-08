Газзаев — об уходе Березуцкого из «Урала»: «У него еще все впереди. Уверен, он будет большим тренером»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об уходе Василия Березуцкого с поста наставника «Урала».

«Он молодой, начинающий специалист. Считаю, что покинуть «Урал» — правильное решение. Потому что выйти в Премьер лигу так и не удалось. С каждым годом тренер приобретает определенный опыт, который дает результат. Считаю, что у Василия еще все впереди. Абсолютно уверен, что он будет большим тренером. Его игровая карьера заслуживает этого», — сказал Газзаев «СЭ».

43-летний Березуцкий стал главным тренером «Урала» в декабре 2025 года. Екатеринбуржцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги. В стыковых матчах за выход в РПЛ команда уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1; 0:2).

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