Нападающий «СКА-Хабаровск» Базелюк покинул клуб

Форвард «СКА-Хабаровск» Константин Базелюк покинул команду, сообщает пресс-служба команды.

«Мы благодарим Костю за время, проведенное в составе нашей команды, и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

28-летний россиянин станет игроком «Акрона». В прошлом сезоне он провел 33 матча в ФНЛ, забив 12 голов и сделав 1 результативную передачу. За «СКА-Хабаровск» Базелюк провел 114 матчей, забив 34 гола.