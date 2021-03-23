Почему «Торпедо» назначило Бородюка? Объясняет владелец клуба
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев в интервью «СЭ» объяснил, почему в клубе выбрали кандидатуру Александра Бородюка на пост главного тренера команды.
22 марта «Торпедо» покинул Сергей Игнашевич, который тренировал команду с лета 2019 года.
— Почему именно на него пал ваш выбор?
— Важно было назначить человека с торпедовским прошлым, который знает наши традиции, дух. Для него «Торпедо» важная часть в его карьере. Не забывайте, что у него был положительный опыт вывода команды в премьер-лигу. Сейчас эта задача у нас не снимается. Он с удовольствием согласился вновь возглавить «Торпедо».
— То есть перед Бородюком стоит задача выхода в РПЛ?
— Да.
— В прессе фигурировали кандидатуры Евсеева, Кононова, Шалимова, Талалаева.
— Расскажу, как было. Конечно, для меня составлялся лонг-лист и шорт-лист. Но я разговаривал только с одним человеком. Причем уже после расторжения контракта с Игнашевичем. Мы нашли понимание с Бородюком.
— На какой срок подписан с ним контракт?
— До конца 2022 года. На этом сезон и на следующий.
— Если «Торпедо» выйдет в премьер-лигу, на каком стадионе будете играть?
— Мы этот вопрос будем решать. В городке в «Лужниках» в РПЛ выступать нельзя. Так что надо будет арендовывать стадион, пока не построим свою арену. Понимаю, что это серьезные деньги. Но я готов.
— Бородюк тренер с именем. Но, как правило, недолго работает в клубах.
— Меня этот факт не смущает. Мы все хорошо подумали. Я вам уже сказал, почему выбор пал на Александра Генриховича. Нам нужен результат, — сказал Авдеев.
«Торпедо» с 54 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.
(Виталий Айрапетов)
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