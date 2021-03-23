Александр Бородюк назначен новым главным тренером «Торпедо»

Стало известно имя нового главного тренера «Торпедо». Команду возглавил 58-летний российский специалист Александр Бородюк, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение тренера с московским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22. Отметим, Бородюк уже возглавлял «Торпедо» ранее. В сезоне-2013/14 специалист вывел команду в РПЛ.

Вчера, 22 марта, пост главного тренера «Торпедо» покинул Сергей Игнашевич. После 31 тура ФНЛ команда набрала 54 балла и расположилась на 6-м месте в турнирной таблице.