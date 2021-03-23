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Владелец «Торпедо» назвал имя нового главного тренера

11:02
Александр Бородюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Бородюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Владелец «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил появившуюся вчера в СМИ информацию, что новым главным тренером команды назначен Александр Бородюк.

22 марта пост главного тренера «Торпедо» покинул Сергей Игнашевич.

— Сегодня я представил команде нового главного тренера — Александра Генриховича Бородюка, — сказал Авдеев «СЭ».

По информации «СЭ», контракт с 58-летним Бородюком рассчитан до конца следующего сезона. После 31 тура автозаводцы занимают 6-е место в турнирной таблице ФНЛ с 54 очками.

(Виталий Айрапетов)

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