Владелец «Торпедо» назвал имя нового главного тренера
11:02
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил появившуюся вчера в СМИ информацию, что новым главным тренером команды назначен Александр Бородюк.
22 марта пост главного тренера «Торпедо» покинул Сергей Игнашевич.
— Сегодня я представил команде нового главного тренера — Александра Генриховича Бородюка, — сказал Авдеев «СЭ».
По информации «СЭ», контракт с 58-летним Бородюком рассчитан до конца следующего сезона. После 31 тура автозаводцы занимают 6-е место в турнирной таблице ФНЛ с 54 очками.
(Виталий Айрапетов)
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