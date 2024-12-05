Беляев: «Дюмин был главным болельщиком тульского «Арсенала»

Бывший защитник «Арсенала» Максим Беляев высказался об экс-губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.

«Благодаря Алексею Геннадьевичу «Арсенал» стал уважаемым футбольным клубом в России. Без его поддержки те результаты, которых удалось достичь, не воплотились бы в жизнь. Все понимали, какое значение такой человек имеет для страны и всегда были счастливы видеть его после побед над грандами российского футбола. Самым главным болельщиком «Арсенала» был он. Мы играли за него. Надеюсь, что оправдывали его ожидания», — заявил Беляев Metaratings.ru.

Беляев, воспитанник «Локомотива», играл за «Арсенал» с февраля 2016 года по июль 2023-го. Защитник принял участие в 169 матчах за «канониров» и забил шесть голов, а также отдал две результативные передачи.