В «Сочи» ответили на вопрос о возможном выкупе нападающего Мелешина у «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего Павла Мелешина.

«У нас есть опция выкупа Мелешина у «Спартака», но не хотелось бы сейчас обсуждать данную опцию. Сейчас Павел отлично играет, регулярно выходит в старте и забивает за «Сочи». Думаю, что он доволен своим проведенным временем и КПД», — сказал Рубашко «СЭ».

20-летний Мелешин, принадлежащий «Спартаку», сезон-2024/25 проводит в «Сочи» на правах аренды. Нападающий в этом сезоне провел 13 матчей, забил девять голов и отдал одну голевую передачу.