Евсеев рассказал, что полностью восстановился после нападения в Астрахани

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, что восстановился после травм, полученных во время нападения в Астрахани.

«Закончилось ли амбулаторное лечение? Да, работаю, все нормально», — заявил Евсеев «РБ Спорт».

17 ноября в Астрахани после матча «Ленинградца» с местным «Волгарем» на Евсеева и его помощника Александра Шмарко напали двое молодых людей. Вадиму брызнули в глаза перцовым баллончиком, а его ассистенту порезали лицо ножом. Евсеев возглавляет «Ленинградец» с конца сентября. Команда выступает во Второй лиге. Контракт с 48-летним бывшим футболистом сборной России был заключен до конца сезона-2024/25 с возможностью продления.