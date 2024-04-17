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А вдруг «Спартак» спасет сезон? Матч с «Зенитом» покажет, есть ли надежда

«Зенит» сыграет со «Спартаком» 17 марта
Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты «Спартака» Тео Бонгонда и Данил Пруцев в матче против «Зенита»
Тео Бонгонда и Данил Пруцев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Сегодня красно-белые проведут первый матч после отставки Гильермо Абаскаля. Побед в Санкт-Петербурге у них не было с 2012 года.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Скучно не бывает

Это уже не смешно. В материале о мартовском матче РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» я отмечал поразительную тенденцию: вокруг каждой петербургской встречи этих команд все время происходит что-то экстраординарное, причем всегда разное: то 7:1, то драка на поле, то драка на трибунах, то массовые задержания фанатов, то «дутый чемпион» от Федуна, то арест Промеса...

Казалось, что хотя бы эта игра пройдет относительно спокойно. Ну правда: двухъярусный формат FONBET Кубка России обесценивает успех конкретно в этом противостоянии, ведь никто из соперников точно не покинет турнир. Более того, согласно новым правилам, даже победитель утратит право на ошибку в следующем раунде — финале Пути РПЛ. Так зачем рвать когти?

Но нет, спокойный фон в этом матче невозможен априори. Новая встреча — новая информационная бомба: Гильермо Абаскаль уволен из «Спартака» прямо накануне выездного матча с «Зенитом».

Слишкович: будет лучше?

По законам спартаковского жанра все должно быть непредсказуемо и происходить не вовремя. Нынешняя ситуация не исключение. Да, «Спартак» плохо играл в Сочи, но в этом сезоне бывало и хуже. Логичный вопрос: почему несовместимость Гильермо Абаскаля и красно-белых стала ясна руководству именно сейчас, а не зимой или хотя бы во время мартовской паузы? Сейчас у московской команды плотный календарь: каждую неделю по две игры, и времени на перестроение банально нет.

Педро сделал дубль в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:2). Педро — будущая суперзвезда. Концерт со «Спартаком» — только начало

Другое дело, что исполняющим обязанности главного тренера назначен человек из штаба Абаскаля Владимир Слишкович, которого, правда, привел в «Спартак» совсем не испанец, а экс-спортивный директор Лука Каттани. Это объясняет, почему босниец не последовал за Абаскалем. Более того, по сведениям «СЭ», они нередко конфликтовали, и Слишкович во многих случаях не соглашался с решениями главного.

Приправим эту информацию воспоминаниями о первом официальном матче года, в котором «Спартак» под руководством Слишковича показал достойную игру: не уступил «Зениту» в гостях, а мог и вовсе вырвать победу на последних минутах. Абаскаль тогда был дисквалифицирован и в день матча уехал из Санкт-Петербурга в Москву, потому что оттуда ему якобы было комфортнее наблюдать за игрой. Помните реакцию соцсетей? Сначала испанца чуть ли не предали анафеме, а после финального свистка оказалось, что его решение было не таким уж плохим. Дальнейшие результаты «Спартака» наводят на мысли о том, что Абаскаль управляет игрой куда хуже, чем Слишкович (и Джикия).

Футболист Георгий Джикия
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возвращение Джикии и масштабное перестроение?

Кстати, о капитане «Спартака». С октября 2023 года Джикия выходил на поле в официальных матчах всего раз — в мартовской встрече с «Факелом». То, как открыто и активно он помогал Слишковичу руководить игрой в том матче с «Зенитом», говорит о его хороших отношениях с боснийцем. Зимой Джикия не покинул «Спартак», хотя мог, а его контракт с красно-белыми все еще не продлен. Трудно найти в команде более мотивированного человека, так что Слишкович обязан бросить его в бой с первых минут. Тут уже не так важно, совместимы ли они с другим левшой Бабичем: бесхарактерному «Спартаку» необходим вожак на поле.

Педро оформил дубль в&nbsp;матче полуфинала Кубка России &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:2). Явление Педро и урок Семака. Рабинер — о кубковом матче «Спартак» — «Зенит»

Отсутствие Абаскаля развязывает руки новому и. о. Поэтому особенно интересно, какой состав и какую схему выберет Слишкович. Эта весна показывает, что футболисты «Спартака» до сих пор не перестроились на игру без Промеса и интуитивно ищут его на поле. После поражения от «Сочи» Абаскаль даже признал системность проблем «Спартака», который продолжает делать упор на 4-4-2 даже без Промеса. Сейчас эти слова воспринимаются как наставление для преемника.

Слишковичу точно надо сделать упор на атаке. «Спартак» проиграл первый матч и наверняка пропустит в Санкт-Петербурге — второй раз подряд будет чрезвычайно тяжело увезти «сухарь», тем более что «Зенит» сейчас выглядит лучше, чем в начале марта. Поэтому красно-белым придется играть открыто. Для нейтральных зрителей это прекрасно — ожидается результативная битва.

Футболисты «Зенита» Педро, Вячеслав Караваев и Артур в матче против «Красндара»
Педро, Вячеслав Караваев и Артур.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

У чемпиона все хорошо

Ну вот, позади большая часть текста, а речь в нем пока сугубо о «Спартаке». Но это нормально. В кино гораздо интереснее наблюдать за героями, погрязшими в жутких предлагаемых обстоятельствах, чем за их размеренной и прилизанной жизнью.

Что сказать о «Зените»? У него все хорошо. В минувшем туре РПЛ команда Сергея Семака выиграла один из важнейших матчей сезона, оторвалась от ближайшего преследователя на четыре очка, а все конкуренты дружно оступились. В кубковом противостоянии со «Спартаком» преимущество тоже на стороне сине-бело-голубых — дубль Педро в Москве обеспечил им победу в первом матче.

Гильермо Абаскаль. «Если нет страсти и желания — вон из футбола!» Абаскаль и Семак — о матче «Спартака» и «Зенита»

Конечно, отставка Абаскаля прямо накануне игры в Петербурге должна настораживать «Зенит», но не более того. Семак, рассуждая об увольнении испанца, делал акцент на тактических трудностях и психологии: «Новый тренер — это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять. У игроков, которые ранее были меньше задействованы, в таких ситуациях больше шансов проявить себя. Как правило, у команды происходит эмоциональный всплеск».

Страхиня Эракович поздравляет Педро со&nbsp;вторым голом в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo; против &laquo;Спартака&raquo; (2:1).

Кому нужнее победа?

Семак подчеркнул и то, что матч со «Спартаком» не позволяет «ни экономить силы, ни экспериментировать». Ротацию тренерский штаб наверняка проведет, но она будет незначительной. «Зенит» хочет победить, несмотря на комфортное преимущество после первой игры и облегченный формат Кубка. Может быть, в чемпионате сине-бело-голубые обеспечили себе отличный задел, но в младшем турнире они тоже хотят победить. Петербуржцы в трех сезонах подряд вылетали задолго до финала и соскучились по трофейному дублю.

У «Спартака» совершенно иная мотивация. Да, красно-белые еще могут добраться в чемпионате до бронзы, но победа в Кубке принесет им намного больше удовлетворения. Именно поэтому сегодняшняя игра имеет гигантское значение для красно-белых. Вокруг них кромешная тьма, но первая победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге с 2012 года и выход в финал Пути РПЛ сделают сезон «Спартака» чуть ярче. А может, и не чуть.

Гильермо Абаскаль (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» уволил Абаскаля, чтобы встряхнуть команду перед ответкой с «Зенитом» в Кубке. Но красно-белых это не спасет

Нельзя не упомянуть, что на «Газпром Арене» будет исключительная атмосфера: председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что на матче ожидается больше 50 тысяч зрителей. Не менее важно, что для посещения игры не требуется паспорт болельщика, поэтому на стадион придет «вираж». Фанаты невского клуба готовят не только шумовую поддержку, но и масштабное полотно, посвященное жертвам терактов.

Нет сомнений, что сегодня нас ждет одна из самых красочных игр сезона. А ведь «Зенит» со «Спартаком» еще могут встретиться в суперфинале в «Лужниках». Ох, что тогда будет!

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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