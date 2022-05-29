Сумасшедшая драма в «Лужниках». «Спартак» взял Кубок в год столетия

Финал получился огненным.

У этого финала был отличный антураж. Восхитительная афиша — самая настоящая классика, под которую удалось собрать полные «Лужники», где последний раз Кубок России разыгрывался аж 15 лет назад: на прожаренной солнцем синтетике «Локомотив» додавил «Москву». Чтобы по-настоящему осознать, насколько давно это было, нужно сказать только одну вещь: красно-зеленых тренировал Анатолий Бышовец.

Про вывеску «Спартак» против «Динамо» можно рассказывать миллион историй. Можно смеяться над их бестрофейностью — один титул на двоих за последние 19 лет (полувыставочный Суперкубок в расчет не берем). Столько же собрал в коллекцию давно ушедший в небытие «Тосно». Трогательные истории прощания — Самюэля Жиго (точно), Сандро Шварца (скорее всего) и так далее. В общем, это был идеальный матч для того, чтобы его разогревать и предварять.

Но за всем этим как-то забылась одна довольно очевидная вещь — оба соперника в последнее время весьма паршиво играли в футбол. У «Динамо» в пяти последних матчах РПЛ — ничья и четыре поражения с 17 пропущенными мячами. У «Спартака» статистика чуть лучше — «+2=1-2», но впечатления от его игры очень спорные. Последний матч с «Химками» — вот самая что ни на есть настоящая игра 10-й и 13-й команд чемпионата. И это звучит как диагноз.

Была надежда, что финал — это особая история и там все будет по-другому. И, в принципе, так и получилось. Хотя первый тайм в исполнении «Динамо» стал будто бы продолжением игры с «Сочи». Бело-голубых просто не было на поле. И, глядя на это, становилось понятно, почему команда Владимира Федотова — вторая в таблице, а «Спартак» — лишь 10-й. «Сочи» такому «Динамо» отгрузил четыре мяча, тогда как красно-белые — только один. Хотя будь все чуть четче в завершающей стадии, могли бы закрыть все вопросы.

Но гол Александра Соболева был красив, прежде всего из-за своей подготовительной стадии (ну и празднование тоже было невероятно трогательным). А пас Михаила Игнатова — чистый восторг. Такие передачи возвращают в детство и воскрешают в памяти «Спартак» 90-х Олега Романцева. Да и в целом отведенное ему время 22-й номер красно-белых провел очень качественно.

В этой же стилистике — «Спартака» 90-х — был и второй гол. То, как расчертили Шамар Николсон, Соболев и Квинси Промес, — классика жанра, пусть и без стеночек и забеганий. Ну а голландец еще раз показал, что когда нужно решить момент — он все еще в полном порядке.

Правда, этот мяч не приговорил интригу, а всего лишь вывел «Спартак» вперед. Потому что сразу после перерыва «Динамо» вспомнило, что это финал Кубка и тут полагается играть в футбол или хотя бы бегать и бороться. Шварц на этот матч неожиданно изменил схему — с привычных уже всем 4-3-3 на 3-5-2. Вероятно, немец хотел отзеркалить расстановку «Спартака», но поняли игроки, что нужно делать, только к началу второго тайма.

Там «Динамо» действительно включилось. Гол Арсена Захаряна, наверное, сам по себе был случайным как результат отскоков и рикошета, но он абсолютно вытекал из логики происходившего на поле. Бело-голубые ощутимо добавили в прессинге и здоровой агрессии, начали выигрывать борьбу и накрывать «Спартак» при выходе в атаку. Казалось, еще немного, и красно-белые надломятся, — но вместо этого случилась эта идеально расчерченная атака с голом Промеса.

Однако было бы как-то тускло и банально, если бы финал с такой афишей и таким бэкграундом завершился обыденно. Команды при поддержке рефери Кирилла Левникова дали такую драму, что вспоминать эту игру будут еще долго — она точно войдет в болельщицкий фольклор. Пенальти в ворота «Спартака» после вмешательства ВАР — верный способ довести ситуацию до кипения, хотя Руслан Литвинов и двигал локтем в сторону лица Романа Евгеньева в верховой борьбе. А промах лучшего пенальтиста РПЛ Даниила Фомина, запустившего мяч выше ворот, свел «Лужники» с ума, только вкус у этого сумасшествия был разным.

И эта развязка — идеальный хайлайт всего года «Спартака». Который в год столетия все же не остался без трофея.