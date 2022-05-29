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Сегодня, 19:20

Сумасшедшая драма в «Лужниках». «Спартак» взял Кубок в год столетия

«Спартак» обыграл «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
«Спартак» — победитель БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Спартак» — победитель БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Финал получился огненным.
БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

У этого финала был отличный антураж. Восхитительная афиша — самая настоящая классика, под которую удалось собрать полные «Лужники», где последний раз Кубок России разыгрывался аж 15 лет назад: на прожаренной солнцем синтетике «Локомотив» додавил «Москву». Чтобы по-настоящему осознать, насколько давно это было, нужно сказать только одну вещь: красно-зеленых тренировал Анатолий Бышовец.

Про вывеску «Спартак» против «Динамо» можно рассказывать миллион историй. Можно смеяться над их бестрофейностью — один титул на двоих за последние 19 лет (полувыставочный Суперкубок в расчет не берем). Столько же собрал в коллекцию давно ушедший в небытие «Тосно». Трогательные истории прощания — Самюэля Жиго (точно), Сандро Шварца (скорее всего) и так далее. В общем, это был идеальный матч для того, чтобы его разогревать и предварять.

&laquo;Спартак&raquo; vs &laquo;Динамо&raquo;: финал БЕТСИТИ Кубка России. «Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России: онлайн-трансляция

Но за всем этим как-то забылась одна довольно очевидная вещь — оба соперника в последнее время весьма паршиво играли в футбол. У «Динамо» в пяти последних матчах РПЛ — ничья и четыре поражения с 17 пропущенными мячами. У «Спартака» статистика чуть лучше — «+2=1-2», но впечатления от его игры очень спорные. Последний матч с «Химками» — вот самая что ни на есть настоящая игра 10-й и 13-й команд чемпионата. И это звучит как диагноз.

Была надежда, что финал — это особая история и там все будет по-другому. И, в принципе, так и получилось. Хотя первый тайм в исполнении «Динамо» стал будто бы продолжением игры с «Сочи». Бело-голубых просто не было на поле. И, глядя на это, становилось понятно, почему команда Владимира Федотова — вторая в таблице, а «Спартак» — лишь 10-й. «Сочи» такому «Динамо» отгрузил четыре мяча, тогда как красно-белые — только один. Хотя будь все чуть четче в завершающей стадии, могли бы закрыть все вопросы.

Но гол Александра Соболева был красив, прежде всего из-за своей подготовительной стадии (ну и празднование тоже было невероятно трогательным). А пас Михаила Игнатова — чистый восторг. Такие передачи возвращают в детство и воскрешают в памяти «Спартак» 90-х Олега Романцева. Да и в целом отведенное ему время 22-й номер красно-белых провел очень качественно.

В этой же стилистике — «Спартака» 90-х — был и второй гол. То, как расчертили Шамар Николсон, Соболев и Квинси Промес, — классика жанра, пусть и без стеночек и забеганий. Ну а голландец еще раз показал, что когда нужно решить момент — он все еще в полном порядке.

Правда, этот мяч не приговорил интригу, а всего лишь вывел «Спартак» вперед. Потому что сразу после перерыва «Динамо» вспомнило, что это финал Кубка и тут полагается играть в футбол или хотя бы бегать и бороться. Шварц на этот матч неожиданно изменил схему — с привычных уже всем 4-3-3 на 3-5-2. Вероятно, немец хотел отзеркалить расстановку «Спартака», но поняли игроки, что нужно делать, только к началу второго тайма.

Там «Динамо» действительно включилось. Гол Арсена Захаряна, наверное, сам по себе был случайным как результат отскоков и рикошета, но он абсолютно вытекал из логики происходившего на поле. Бело-голубые ощутимо добавили в прессинге и здоровой агрессии, начали выигрывать борьбу и накрывать «Спартак» при выходе в атаку. Казалось, еще немного, и красно-белые надломятся, — но вместо этого случилась эта идеально расчерченная атака с голом Промеса.

Однако было бы как-то тускло и банально, если бы финал с такой афишей и таким бэкграундом завершился обыденно. Команды при поддержке рефери Кирилла Левникова дали такую драму, что вспоминать эту игру будут еще долго — она точно войдет в болельщицкий фольклор. Пенальти в ворота «Спартака» после вмешательства ВАР — верный способ довести ситуацию до кипения, хотя Руслан Литвинов и двигал локтем в сторону лица Романа Евгеньева в верховой борьбе. А промах лучшего пенальтиста РПЛ Даниила Фомина, запустившего мяч выше ворот, свел «Лужники» с ума, только вкус у этого сумасшествия был разным.

И эта развязка — идеальный хайлайт всего года «Спартака». Который в год столетия все же не остался без трофея.

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