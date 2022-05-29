«Кубок — шанс реабилитироваться за бездарный сезон!» Интервью легендарного форварда «Спартака»

«СЭ» поговорил с Владимиром Бесчастных, который забивал в финале в «Лужниках».

Дерби в «Лужниках» в финале Кубка — всегда отдельная история и целая эпоха. Одно из моих ярчайших воспоминаний — битва «Спартака» и ЦСКА 30 лет назад. Представьте: начало лихих девяностых, последний Кубок СССР-92. Бурлящие трибуны «Лужников». Уже потертая временем хроника Первого канала со счастливыми лицами спартаковцев и потухшими армейцами. Бегающий с микрофоном Владимир Перетурин берет интервью у еще молодого, не скрывающего радости Олега Романцева. А потом, поворачиваясь к окружившим его победителям, кричит: «А где главный герой матча, где Бесчастных?!» И, увидев юного светловолосого паренька, оформившего победный дубль, кивает на хрустальную вазу: «Давай, Володя, подними Кубок. Ты его заслужил!» На его фоне — громадное табло, на котором дважды высвечена фамилия 18-летнего спартаковского форварда.

— Согласен с теми, кто говорил, что в том матче произошло рождение будущего бомбардира «Спартака» и сборной? — накануне воскресного финала в «Лужниках» возвращаю я Владимира во времена его футбольной юности, когда «Спартак» обыграл ЦСКА — 2:0.

— Ну, уж это слишком громко сказано, — улыбается он. — Скорее в той игре я впервые по-настоящему почувствовал большой футбол и ощутил, что могу стать в нем своим. И для меня, вчерашнего дублера, это было самым главным. Как и то, что после той победы в меня поверили ребята, Романцев, болельщики. И я понял: с этим уже можно идти дальше.

— Чем еще запомнился тот финал?

— На тот момент он стал для нас своеобразной проверкой на прочность. Дело в том, что зимой из «Спартака» за рубеж уехала целая группа ведущих игроков. Пришли новички — Онопко, Пятницкий, Ледяхов, Чернышов. Да и я только начинал. Команда практически заново выстраивалась. А потому чемпионат мы начали неровно. Но этот финал провели на одном дыхании. А взяв Кубок, уже как на крыльях понеслись вперед к чемпионству.

Еще запомнились 45 тысяч болельщиков в «Лужниках», хотя в то трудное время народ на футбол особо не тянуло. Но тем матчем мы подарили ему праздник!

— Свои голы Харину вспомнишь?

— Прежде всего еще раз за них огромное спасибо Игорю Ледяхову. Сначала он идеально вывел меня к воротам ЦСКА, и я с левой пальнул в дальний угол. Второй гол забил головой — Ледяхов нашел меня передачей в штрафной, и мяч от перекладины отскочил в ворота.

— Можно сказать, что «Спартаку» чуть повезло, учитывая, что прямо перед перерывом ЦСКА не реализовал пенальти?

— Возможно. Но по игре, голевым моментам, настойчивости мы больше заслуживали победы.

— Два года спустя «Спартак» и ЦСКА снова встретились в финале — и вы победили в серии пенальти.

— Мы сами виноваты, что довели до этого. Начали-то легко и к 12-й минуте вели в счете благодаря голам Ледяхова и Карпина. Может, это и расслабило. А армейцы сбалансировали игру и сравняли счет. Вот и дошло дело до пенальти... Но в тот день был в ударе наш вратарь Гинтарас Стауче, которого Бушманов с Куприяновым не смогли пробить. А сменивший Карпина Димка Аленичев в решающий момент поставил победную точку.

— В воскресенье — новое дерби в «Лужниках». Тот факт, что встречаются третья и десятая команда чемпионата, как-то влияет на расклад сил в финале?

— Нет. У Кубка России свои законы. Здесь не работают никакие статистические данные. Взять хотя бы историю с «Тосно», в котором мне довелось поработать с Димой Парфеновым. Ну, кто мог подумать, что провинциальный клуб первой лиги в полуфинале, да еще в гостях, обыграет «Спартак»? А потом еще и заберет трофей!

— А то, что на финише сезона «Спартак» стал более агрессивным, а «Динамо», наоборот, провалило концовку, разве не позволяет прикинуть шансы?

— Это уже в прошлом. Сейчас все решается в одном матче. И за неделю подготовки к нему можно провести работу над ошибками, сделать выводы, сыграть с чистого листа. И лучшей афиши финала для болельщика, чем «Спартак» против «Динамо», не придумать.

— У кого, на твой взгляд, мотивация выше?

— Думаю, она запредельно одинакова. Для «Спартака» это возможность хотя бы частично реабилитироваться за бездарный сезон с десятым местом. У «Динамо» есть шанс как-то скрасить провальную концовку из пяти поражений подряд с 13 пропущенными мячами в трех заключительных играх. К тому же нельзя забывать, что это еще и дерби с большими историческими традициями. Уверен, нас ждет горячее зрелище!

— В чем главный козырь «Динамо»?

— В скоростной атаке, которую наполняют задиристые Тюкавин, Захарян, Грулев и забивающий Смолов. А также в умеющих ее выстраивать толковых хавбеках: Шиманьски, Лесовой, Фомин. А вот об обороне Шварцу стоит подумать.

— За счет чего может победить «Спартак»?

— Не секрет, вторые таймы «Спартак» проводит сильнее. Так что если не провалит первый и не даст фору сопернику, то ударная тройка Промес — Николсон — Соболев может испортить настроение Шунину, который, думаю, вернется в состав.

— Согласны, что победой в Кубке «Спартак» полностью искупит вину за ужасный сезон?

— Да какая разница — искупит или не искупит? В мои времена даже второе место для «Спартака» было трагедией. А сейчас...

— После матча с «Зенитом» Ваноли и Промес обратились к фанатам с просьбой поддержать команду в «Лужниках».

— Хотелось бы, чтобы их услышали. И дело даже не в том, кто об этом просил. Своих в «Спартаке» никогда не бросали!