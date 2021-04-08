«Крылья» «сожрали» третий клуб из РПЛ. Новой жертвой стало «Динамо»

Самарцы уже в полуфинале кубкового турнира.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (1:0)

Голы: Ежов, 4 (1:0). Сергеев, 72 (2:0).

«Крылья Советов» (Самара): Овсянников, Чернов, Зеффан, Солдатенков, Горшков (Комбаров, 90+1), Зиньковский (Кабутов, 85), Ежов (Божин, 90+1), Витюгов, Рикарду Алвеш (Полуяхтов, 67), Сергеев, Сарвели (Голенков, 67).

«Динамо» (Москва): Шунин, Паршивлюк, Нойштедтер, Ордец, Варела (Скопинцев, 76), Фомин, Грулев, Моро (Игбун, 58), Шиманьски, Лесовой (Нжи, 76), Тюкавин (Комличенко, 57).

Предупреждения: Чернов, 29. Нойштедтер, 49. Сарвели, 56. Шиманьски, 62. Паршивлюк, 65. Ежов, 66. Зеффан, 74. Фомин, 85.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург). Мухтаров (Петрозаводск), Лунев (Новосибирск).

8 апреля. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Крылья Советов» продолжают выбивать клубы РПЛ из БЕТСИТИ Кубка России: после «Ротора» в группе и «Химок» в 1/8 финала самарцы в четвертьфинале разобрались с «Динамо» — 2:0.

Лидер ФНЛ задавил московскую команду, которая здорово выглядела весной в чемпионате России, но на выезде в Самаре ничего не смогла противопоставить хозяевам. «Крылья» забили быстрый гол уже на 4-й минуте: Ежов после паса Сергеева закрутил мяч с правого угла штрафной в дальнюю «девятку».

Второй гол во втором тайме забил уже сам Сергеев, лидирующий в гонке бомбардиров ФНЛ с 32 голами. Нойштедтер после прострела с правого фланга, пытаясь перекрыть передачу, подправил в свои ворота мяч, который Сергеев внес за линию ворот.

«Крылья Советов» по моментам наиграли и на большее количество голов: после перерыва, когда скорее от проигрывавшего «Динамо» стоило ожидать активности, хозяева вели игру, били издали и после навесов с флангов. Самый опасный момент у команды Сандро Шварца был во втором тайме после удара головой Грулева. Игра совсем не складывалась, и «Динамо» определенно провело худший матч после рестарта сезона.

В выходные москвичи разгромили «Уфу» 4:0 и показали классный футбол даже с учетом проблем соперника. В Самару Шварц будто привез другую команду, хотя не играли только Евгеньев и Захарян. 17-летний хавбек из-за повреждения даже не полетел на кубковую игру. Тренер объяснил его отсутствие тем, что ранее молодой игрок получил большие нагрузки.

Без главного открытия этой весны «Динамо» предстало другой командой. Фомин на позиции «восьмерки» был не настолько эффективен в атаке, как Захарян, да и Шиманьски в качестве плеймейкера затерялся. «Крылья» предложили быстрый футбол, и такого темпа «Динамо» не выдержало. Тюкавин и Лесовой, которые часто имеют моменты после действий Захаряна, в Самаре редко получали мячи в опасных зонах. На контрасте с последними играми против «Крыльев» «Динамо» было тяжелее доставлять мяч вперед и вести игру первым номером.

В концовке хозяева уже играли по счету и допустили у своих ворот несколько моментов, но все равно не пропустили. Это лишь первый матч «Динамо» в 2021-м году без забитых мячей и второе поражение после рестарта сезона.

А «Крылья Советов» — определенно главная сенсация этого розыгрыша БЕТСИТИ Кубка России. У них уже пять побед в турнире с общим счетом 18:1. На предыдущей стадии самарцы эффектно разобрались с крепкими «Химками», забив четыре безответных гола на выезде, а теперь прошли и «Динамо», показав очень качественный футбол.

Выступление в кубковом турнире — промо от «Крыльев» перед их возвращением в РПЛ. Самарцы лидируют в таблице ФНЛ и практически обеспечили себе прямой выход в премьер-лигу. Серия побед команды Игоря Осинькина достигла уже 10 матчей. С такой игрой она точно не затеряется в РПЛ.