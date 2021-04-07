Смолов: искупление в Сочи. Федор стремится на Евро

«Локомотив» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России благодаря двум красивым голам Федора Смолова. В 2021 году нападающий забил четыре мяча в четырех матчах.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 1:3 (0:1)

Голы: Смолов, 44 (0:1). Смолов, 63 (0:2). Юсупов, 70 (1:2). Камано, 90+6 (1:3).

«Сочи»: Адамов, Заика, Мевля, Маммана, Миладинович (Дуганджич, 90), Терехов, Юсупов (Руденко, 90), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Маргасов, 54), А.Заболотный (Барсов, 79).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Магкеев, 79), Пабло, Чорлука (Живоглядов, 67), Рыбус, Мухин (Баринов, 56), Крыховяк, Куликов (Мурило, 67), Жемалетдинов, Лисакович, Смолов (Камано, 67).

Предупреждения: Заика, 18. Мухин, 53. Миладинович, 55. Гильерме, 62. Рыбус, 78.

Удаление: Заика, 50 (срыв перспективной атаки, вторая ж.к.).

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Мурашов (Москва), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа).

7 апреля. Сочи. Стадион «Фишт».

Перерыв! ?#СочиЛоко 0??:1??



На 44-й минуте Фёдор Смолов на рывке обогнал защитника, сохранил мяч в борьбе уже внутри штрафной, убрал оппонента под себя и мощно пробил в дальний угол! pic.twitter.com/lXc44zmYIn — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 7, 2021



Каждый из нас помнит, где смотрел матч 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией. Каждый помнит, какие эмоции оставила серия пенальти и, в частности, небрежный удар Федора Смолова. И ладно мы — сторонние наблюдатели. Но что испытывал Смолов после того промаха, мы вообще никогда не узнаем. Это невозможно описать никакими глупыми речами о Майкле Джордане и других баскетболистах.

Хоть какой-то ответ на вопрос о влиянии того пенальти на Смолова может дать статистика. Тем же летом 2018-го нападающий перешел из «Краснодара» в «Локомотив» и до сих пор не вернулся на пиковый уровень. За красно-зеленых в РПЛ Смолов пока забил 14 мячей — столько же, сколько за весь чемпионат-2017/18. Да, мешали травмы. Да, вероятно, было недопонимание с Юрием Семиным, из-за которого Смолов уезжал в «Сельту». Но все равно удивительно, как резко сдал Федор — это было видно не только по статистике, но и по игре.

Перерыв! ?#СочиЛоко 0??:1??



На 44-й минуте Фёдор Смолов на рывке обогнал защитника, сохранил мяч в борьбе уже внутри штрафной, убрал оппонента под себя и мощно пробил в дальний угол! pic.twitter.com/lXc44zmYIn — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 7, 2021

В среду Смолов вернулся в Сочи — туда, где совершил злосчастный промах с Хорватией. Это был ожидаемый ход от Марко Николича: при игре через два дня на третий необходима ротация, а Смолов как раз не играл в Волгограде в субботу и полон сил. Сейчас Федор не игрок стартового состава, но для кубковой встречи он подходящий кандидат. Тем более Смолову необходима практика, ведь он лишь в марте восстановился от травмы.

И Николич угадал. Федор сделал эту победу, причем двумя изумительными, но разными голами. Сперва шикарно убрал защитника и пробил в дальний угол, а потом поразил «девятку» с линии штрафной. В каждом тайме — по точному удару. Словно хотел наверняка снять проклятие «Фишта», которое до сих пор на него влияет. Теперь вопросов нет: Федор точно забил в те ворота, куда не попал июльским вечером 2018-го.

После дубля Смолова заменили. На тот момент счет был 2:0, «Локомотив» играл в большинстве, так как Заику справедливо удалили в начале второго тайма. И, казалось, полуфинал от московского клуба не ускользнет. Но «Сочи» вполне мог отыграться и сотворить сенсацию. Забавно, что во многом повторился сценарий мартовской встречи этих же команд в Черкизове: «Локо» забил в конце первого тайма и в начале второго, Юсупов один мяч отыграл, а окончательный счет красно-зеленые установили в концовке. Только удаления тогда у сочинцев не было.

Побеждаем на «Фиште» и выходим в полуфинал Бетсити Кубка России! ??



Красно-зелёные, с победой! Спасибо за поддержку на матче! ???#СочиЛоко 1??:3?? pic.twitter.com/9H2FhcCIlf — «Локомотив» (@fclokomotiv) April 7, 2021

«Сочи» все равно необходимо похвалить — у команды достаточно потерь, главный тренер Владимир Федотов приболел, почти тайм пришлось играть в меньшинстве, но южане все равно сохранили интригу до самого финиша. Еще и вратарь Денис Адамов имел шанс затмить Смолова, ведь в добавленное время он едва не сравнял счет — а вместо этого получил гол в пустые ворота.

«Локомотив» снова выиграл и продолжил невероятную серию — семь побед в семи матчах 2021 года. Но до матча со «Спартаком» все равно достижение красно-зеленых кажется неполным.

А Смолов — красавец. Да, он один из тех, кто виноват в вылете сборной России на чемпионате мира, но нельзя не отметить его преображение. После травмы Федор провел уже четыре матча и забил в них четыре мяча. Станислав Черчесов давно не вызывал Смолова в сборную и, кажется, вовсе забыл о нем. Неужели у Федора появляются шансы на чемпионат Европы?