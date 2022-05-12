Зотов надеется, что «Динамо» и «Спартак» покажут зрелищный футбол в финале

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России рассказал, за кого будет болеть в финале.

— Спартак Гогниев сказал, что если бы «Алания» вышла в РПЛ, то она точно была бы в середине. А где бы был «Енисей»?

— Трудно оценивать. Мальчиками для битья точно бы не были.

— Что думаете по финалу «Спартак» — «Динамо»? Такое было вообще один раз в истории.

— Историческое дерби для всех спартачей, для динамовцев. Трудно сказать, в каком состоянии они подойдут к этому матчу. Надеюсь, что будет зрелищный матч с обилием голов. За кого я буду болеть? За красивый футбол.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.