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Сегодня, 00:25

Зотов надеется, что «Динамо» и «Спартак» покажут зрелищный футбол в финале

Антон Иванов
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Полузащитник «Енисея» Александр Зотов после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России рассказал, за кого будет болеть в финале.

— Спартак Гогниев сказал, что если бы «Алания» вышла в РПЛ, то она точно была бы в середине. А где бы был «Енисей»?

— Трудно оценивать. Мальчиками для битья точно бы не были.

— Что думаете по финалу «Спартак» — «Динамо»? Такое было вообще один раз в истории.

— Историческое дерби для всех спартачей, для динамовцев. Трудно сказать, в каком состоянии они подойдут к этому матчу. Надеюсь, что будет зрелищный матч с обилием голов. За кого я буду болеть? За красивый футбол.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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Александр Зотов (футбол)
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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