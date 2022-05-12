Зотов назвал команды ФНЛ, которые играют в атакующий футбол

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России рассказал, кто из команд второго дивизиона страны играет в атакующий футбол.

— Вашего тренера называют чуть ли не самым модным тренером ФНЛ. В чем Гаранин модный, прогрессирующий?

— Модный — наверно, не то слово. Просто человек прививает атакующий футбол. Для наших зрителей сейчас — модно это или нет, я не знаю, просто редкость.

— Сколько команд ФНЛ играет в атаку?

— 3-4 играют.

— Вы, «Алания». Кто еще?

— «Спартак-2», «Краснодар-2». С лету трудно сказать. «Факел» довольно неплохо в атаку играл.

— Вам не кажется, что «Спартак» — 2 при Бушманове играет в исторически более соответсвующий традициям «Спартака» футбол, чем сейчас нынешняя первая команда?

— Есть такое. Вы же тоже смотрите, разбираетесь.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.