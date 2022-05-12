Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 00:15

Зотов после поражения от «Спартака» оценил сталь игры красно-белых

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России оценил игру красно-белых. Также он сравнил ее с прошлым стилем команды.

— Вы играли при Аленичеве. Я обратил внимание, что Леонид Федорович Трахтенберг вам долго-долго что-то рассказывал. Что же?

— Просто были рады были видеть друг друга. И я рад вернуться на эту арену.

— Насколько стиль нынешнего «Спартака» вообще соответствует тому, к чему привыкли болельщики со стажем?

— Для болельщиков со стажем это, наверно, неприемлемо. Главное, что дает результат.

— Слишком просто все?

— Болельщики со стажем привыкли к другому — к кружевам, к забеганиям, к стеночкам. То, что сейчас «Спартак» демонстрирует, тоже имеет место быть, просто это немножко другое.

— Примитив, если сравнивать с тем, что было?

— Да не то, чтобы примитив, просто другой футбол. Новый тренер видит по-своему.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

Зелимхан Бакаев и&nbsp;Квинси Промес. «Спартак» — «Динамо»: кубковый финал мечты
Александр Зотов (футбол)
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Гимнастка из СССР хочет на девятую Олимпиаду в 49 лет
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Зотов надеется, что «Енисей» выйдет в РПЛ
Зотов назвал команды ФНЛ, которые играют в атакующий футбол
Зотов надеется, что «Динамо» и «Спартак» покажут зрелищный футбол в финале
Зотов назвал обидным поражение от «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
«Я всегда поддерживал Россию, это мой второй дом!» Промес — об исключении из еврокубков и своем будущем
Джикия: «Сегодняшние мысли только о «Зените». О «Динамо» будем думать только после «Химок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зотов назвал обидным поражение от «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Зотов надеется, что «Динамо» и «Спартак» покажут зрелищный футбол в финале
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости