Зотов после поражения от «Спартака» оценил сталь игры красно-белых

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России оценил игру красно-белых. Также он сравнил ее с прошлым стилем команды.

— Вы играли при Аленичеве. Я обратил внимание, что Леонид Федорович Трахтенберг вам долго-долго что-то рассказывал. Что же?

— Просто были рады были видеть друг друга. И я рад вернуться на эту арену.

— Насколько стиль нынешнего «Спартака» вообще соответствует тому, к чему привыкли болельщики со стажем?

— Для болельщиков со стажем это, наверно, неприемлемо. Главное, что дает результат.

— Слишком просто все?

— Болельщики со стажем привыкли к другому — к кружевам, к забеганиям, к стеночкам. То, что сейчас «Спартак» демонстрирует, тоже имеет место быть, просто это немножко другое.

— Примитив, если сравнивать с тем, что было?

— Да не то, чтобы примитив, просто другой футбол. Новый тренер видит по-своему.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.