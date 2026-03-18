«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Караваев сыграет впервые с 2024-го

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

У сине-бело-голубых впервые с 2024 года выйдет защитник Вячеслав Караваев. Он восстановился после разрыва ахиллова сухожилия.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Дивеев, Вега, Караваев, Барриос, Горшков, Кондаков, Мостовой, Луис Энрике, Дуран.

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Ахмедов, Кагермазов, Джапо, Воронин, Зинович, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро.