Сегодня, 17:25

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Караваев сыграет впервые с 2024-го

Руслан Минаев

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

У сине-бело-голубых впервые с 2024 года выйдет защитник Вячеслав Караваев. Он восстановился после разрыва ахиллова сухожилия.

«Зенит»: Латышонок, Алип, Дивеев, Вега, Караваев, Барриос, Горшков, Кондаков, Мостовой, Луис Энрике, Дуран.

«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Ахмедов, Кагермазов, Джапо, Воронин, Зинович, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро.

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча Кубка 18 марта 2026 года.
  • ОстроV Zаячий

    Я думал Караваев давно в фарм - клубе Зенита Сочи. Просто в Оренбурге искуственный газон, а для ахилла это неприемлемо.

    18.03.2026

  • hovawart645

    Не, это на первый тайм. Да и там Ку-ку в поле на подстраховке!

    18.03.2026

  • Lyambdus

    Сливает что ли Зенит кубок?

    18.03.2026

  • ONIKAN2013

    Удачи и восстановления прежних кондиций!

    18.03.2026

  • ilya.monya

    Тупой Семак уйди уже пока тебя за руки за ноги из Питера не выкинули

    18.03.2026

