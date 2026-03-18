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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): онлайн-трансляция матча Кубка России

«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» примет махачкалинское «Динамо» в ответном матче полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 18 марта. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи петерубржцев и махачкалинцев.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
18 марта, 18:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:0
Динамо Мх

Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем раунде Кубка России «Зенит» победил «Балтику» со счетом 1:0, а «Динамо» — «Ростов» (2:0).

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
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