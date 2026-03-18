«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Спартак» и «Динамо» сыграют в Кубке России 18 марта

«Спартак» и «Динамо» проведут ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 18 марта. Игра в Москве на «Лукойл Арене» начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Отслеживать ключевые события игры «Спартак» — «Динамо» можно также в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru с 20.30 мск. Также матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

18 марта, 20:45. Лукойл Арена (Москва)

Первый матч между соперниками состоялся в четверг, 5 марта. Победу одержали бело-голубые со счетом 5:2. Победитель этого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром» (прошел ЦСКА).