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Сегодня, 11:50

Зделар — об игре за ЦСКА: «Хочу завоевать еще больше трофеев»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, является ли для игрока победа в Кубке России лучшим моментом футбольной карьеры.

«Нашей задачей было выиграть Кубок, мы хорошо справились с работой. Не знаю, лучший ли это момент в моей карьере. У меня было много хороших эпизодов в карьере. Но это мой первый трофей в России. Хочу завоевать еще больше», — сказал Зделар «СЭ».

28-летний полузащитник выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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