Зделар назвал нормальным эпизод, когда Сперцян пытался помешать Чалову пробить пенальти

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с «СЭ» рассказал об отношении к поступку полузащитника Эдуарда Сперцяна, который пытался помешать Федору Чалову перед пробитием пенальти.

«Это нормально. Такое случается в каждой игре. Бывает», — сказал Зделар «СЭ».

Ранее Федор Чалов в интервью «Чемпионату» сообщил, что Эдуард Сперцян сказал ему, что тот забьет перед исполнением одиннадцатиметрового удара, и пытался сбить игрока с толку.